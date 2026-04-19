【即時短評】球場弊案調查拖拉 卻還想幫「小智」翻案？

2022年九合一大選前夕，當時炙手可熱的小英男孩、新竹市前市長林智堅，因其台大國發所碩士論文被控抄襲，經台大學倫會調查後撤銷碩士資格，林智堅更因此退出桃園市長選舉，並從政壇「引退」至今。近日卻傳出，此案獲部分監委「重視」，表示當初「學倫會之相關審查機制及標準容有疑義」，要求時任台大社科院長、審定委員會召集人蘇宏達到院說明。

另一件受矚目之案件並非學倫案，當事人卻同樣是林智堅。在林智堅新竹市長任內，曾被他風風光光當成政績的新竹市立棒球場重新開張一事，當年讓富邦悍將球員「釣蝦」林哲瑄（現已退休）在內的多名球員受傷。日前，富邦悍將領隊陳昭如談到林哲瑄當年的受傷，也坦承就是這次傷勢使林哲瑄被迫提前引退。

令人不解的是，新竹市立棒球場重新開張後只打了兩場，旋即重新整修至今；甚至，味全龍（龍來球場公司）也已在今年三月與竹市府合意終止新竹市立棒球場的OT營運合作關係。當年敲鑼打鼓當政績、總統蔡英文還親赴現場開球，卻害一位明星球員斷送生涯的結果，監察院從2022年10月查到現在將近四年，卻什麼結果都拿不出來。

林市府曾坦承，球場在驗收尚未完成的情況下，就已售票並進行比賽；不過也表示未完成驗收但「先行使用」在過往有例可循，還強調中職也認可，所以才會啟用。當中究竟有什麼「貓膩」？社會大眾如今只看到前後任新竹市府口水滿天飛、只知道新竹市立棒球場仍是半個廢墟。新竹地檢署曾說會「主動介入、積極調查、全方面偵辦」，結果呢？

基本上，學術倫理的判定權力，屬於大學自治範圍，所以監委欲重新「了解」此案不無疑慮，難道有什麼「新證據」出現，認為當初的行政程序有問題，甚至可能翻轉當初的決定？對社會大眾而言，新竹棒球場的問題能早日明朗並解決，才是真正重要的課題。特別是棒球作為「國球」，現任正副總統還都是有名的棒球迷，民進黨團總召更是現任中職會長，監委卻對新竹棒球場弊案愛理不理，既沒有報告，也沒有糾正或任何公開彈劾，只給人欲幫林智堅翻盤的感覺。

重大公共工程弊案拖拖拉拉地調查，對學術倫理案反展現過多熱情，那何不順便幫「小智」的中華大學碩士論文翻案？當然，如今貴為聯邦租賃董事長的「小智」可能已不在意論文了。但當數名監委使用公務車辦私事，被北檢認定「均自費且屬合理生活範圍」後，我們似乎也不必再期待監察院能做什麼實事了！