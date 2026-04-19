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眷村女婿張啓楷獲力挺 藍白合劍指2026嘉義市長
嘉義市眷村文化發展協會今天舉辦第二次會員大會，現場聚集大批眷村長輩與藍營重量級人士。國民黨副主席季麟連、眷村聯誼會總會長趙怡皆公開現身，力挺出身媒體、前民眾黨立委的「眷村女婿」張啓楷，現場充滿「藍白合」氛圍，直指2026年由張啓楷接棒現任市長黃敏惠。
嘉義市眷村文化發展協會今天舉辦大會，除了理事長蒲維晨展現眷村團結氣勢，多名國民黨籍市議員與地方人士也出席與會，包括眷村總會副秘書長李天鐸、總會榮譽顧問委員會主委陳鎮湘上將、國際運輸聯盟亞太區副主席馬潮、市議會議長陳姿妏、議員張秀華、黃思婷、鄭光宏、陳家平、傅大偉以及前議員陳文齡等。國民黨副主席季麟連與總會長趙怡在致詞中，多次強調張啓楷與眷村的深厚淵源，更將其視為延續嘉義市優良施政的不二人選。
張啓楷表示，回到嘉義2年多來受到眷村長輩許多照顧，特別是在精國新城、精忠新城等處，大家真的把他當成自己人。張啓楷說，他在立法院爭取軍人加薪，就是因為深受眷村精神感召，他更感性提到岳父曾在嘉義擔任軍職，自己是道地的眷村女婿，未來一定會為了下一代的和平與穩定持續奮鬥。
季麟連表示，張啓楷是「自己人」，其岳父胡附球中將曾擔任台中、嘉義區軍長，這份情誼讓藍白合作更具基礎。季麟連加強語氣說，絕對不在同袍中找敵人，只要是反對賴清德總統的人都是戰友，他當場推薦張啓楷，認為張啓楷回到嘉義是地方之幸。
趙怡表示，張啓楷雖然年輕，卻是資深優秀的媒體人，對於是非善惡有極高的判斷標準。趙怡說，嘉義人在市長黃敏惠帶領下非常榮幸，但優秀的政績必須延續，呼籲大家支持張啓楷。
蒲維晨表示，眷村精神是嘉義市的重要資產，面對未來的市長選舉，眷村力量不能缺席。他呼籲全體會員展現行動上的團結，讓眷村成為藍白合作的示範區，共同守護嘉義的未來發展。
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