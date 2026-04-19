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眷村女婿張啓楷獲力挺 藍白合劍指2026嘉義市長

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市眷村文化發展協會今天舉辦第二次會員大會，現場表彰感謝協會辛勞成員。記者李宗祐／攝影
嘉義市眷村文化發展協會今天舉辦第二次會員大會，現場表彰感謝協會辛勞成員。記者李宗祐／攝影

嘉義市眷村文化發展協會今天舉辦第二次會員大會，現場聚集大批眷村長輩與藍營重量級人士。國民黨副主席季麟連、眷村聯誼會總會長趙怡皆公開現身，力挺出身媒體、前民眾黨立委的「眷村女婿」張啓楷，現場充滿「藍白合」氛圍，直指2026年由張啓楷接棒現任市長黃敏惠

嘉義市眷村文化發展協會今天舉辦大會，除了理事長蒲維晨展現眷村團結氣勢，多名國民黨籍市議員與地方人士也出席與會，包括眷村總會副秘書長李天鐸、總會榮譽顧問委員會主委陳鎮湘上將、國際運輸聯盟亞太區副主席馬潮、市議會議長陳姿妏、議員張秀華、黃思婷、鄭光宏、陳家平、傅大偉以及前議員陳文齡等。國民黨副主席季麟連與總會長趙怡在致詞中，多次強調張啓楷與眷村的深厚淵源，更將其視為延續嘉義市優良施政的不二人選。

張啓楷表示，回到嘉義2年多來受到眷村長輩許多照顧，特別是在精國新城、精忠新城等處，大家真的把他當成自己人。張啓楷說，他在立法院爭取軍人加薪，就是因為深受眷村精神感召，他更感性提到岳父曾在嘉義擔任軍職，自己是道地的眷村女婿，未來一定會為了下一代的和平與穩定持續奮鬥。

季麟連表示，張啓楷是「自己人」，其岳父胡附球中將曾擔任台中、嘉義區軍長，這份情誼讓藍白合作更具基礎。季麟連加強語氣說，絕對不在同袍中找敵人，只要是反對賴清德總統的人都是戰友，他當場推薦張啓楷，認為張啓楷回到嘉義是地方之幸。

趙怡表示，張啓楷雖然年輕，卻是資深優秀的媒體人，對於是非善惡有極高的判斷標準。趙怡說，嘉義人在市長黃敏惠帶領下非常榮幸，但優秀的政績必須延續，呼籲大家支持張啓楷。

蒲維晨表示，眷村精神是嘉義市的重要資產，面對未來的市長選舉，眷村力量不能缺席。他呼籲全體會員展現行動上的團結，讓眷村成為藍白合作的示範區，共同守護嘉義的未來發展。

嘉義市眷村文化發展協會今天舉辦第二次會員大會，現場聚集大批眷村長輩與藍營重量級人士。記者李宗祐／攝影
嘉義市眷村文化發展協會今天舉辦第二次會員大會，現場聚集大批眷村長輩與藍營重量級人士。記者李宗祐／攝影

藍白合首名示範生民眾黨提名參選嘉義市長的張啓楷感謝眷村長輩照顧。記者李宗祐／攝影
藍白合首名示範生民眾黨提名參選嘉義市長的張啓楷感謝眷村長輩照顧。記者李宗祐／攝影

國際運輸聯盟亞太區副主席馬潮（右）特頒勳章予嘉義市眷村文化發展協會理事長蒲維晨（左）。記者李宗祐／攝影
國際運輸聯盟亞太區副主席馬潮（右）特頒勳章予嘉義市眷村文化發展協會理事長蒲維晨（左）。記者李宗祐／攝影

眷村文化發展協會總會長趙怡（右）公開力挺張啓楷（左）。記者李宗祐／攝影
眷村文化發展協會總會長趙怡（右）公開力挺張啓楷（左）。記者李宗祐／攝影

國民黨副主席季麟連（右）強調張啓楷（左）與眷村的深厚淵源，更將其視為延續嘉義市優良施政的不二人選。記者李宗祐／攝影
國民黨副主席季麟連（右）強調張啓楷（左）與眷村的深厚淵源，更將其視為延續嘉義市優良施政的不二人選。記者李宗祐／攝影

陳鎮湘 黃敏惠 眷村

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