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經濟部嫌翡翠水庫發電貴 王鴻薇：只讓綠友友光電業者賺飽飽？
北市翡翠水庫管理局去年函文台電要求收「耗水補償費」，台電認為當中金額令人難以同意，經濟部更直言太貴。國民黨立委王鴻薇批評，翡翠水庫的電費相比台電賣綠電的價格差距很大，台電難道只獨厚綠友友光電業者來賺飽飽，卻要占翡翠水庫的便宜嗎？
翡翠水庫發電收益問題引發關注，翡翠水庫管理局要求「每度/噸水」3元耗水費，換算等同每度電要加收12.5元，加計現有的購電費用2.1元，等於延長發電的購電費用高達每度14.6元，台電考量購電成本公平性後難以同意，尊重翡管局轉型綠電自售規畫。
王鴻薇指出，台電指稱翡翠水庫要把採購電的電價提高到14.6元，還辯說礙難接受，但過去長期壓低翡翠水庫採購電價，一度電1.5元到1.7元，但相較起來，跟民間業者買電卻是一度電12元，如此大的差距「厚此薄彼」。
王鴻薇批評，翡翠水庫是台北市民的，但光電業者很多都是「綠友友」，難道台電只讓民間綠友友光電業者來賺，卻要占翡翠水庫的便宜嗎？所以台電現在的態度不過就是像雲豹之類的綠友友賺飽，站在台北市府、台北市民的立場，翡翠水庫當然要合理反映電價。
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