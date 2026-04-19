柯文哲被問噴辣椒水有無受影響？他比著眼睛這樣說

民眾黨前主席柯文哲今天宓集走訪雲林，因屬私人行程均不受訪，但仍有媒體追問他相關政治性問題，他均不回答，只有拜訪一家工廠離開前被問到在台中夜市被噴辣椒水有沒有受影響？他只比著眼睛說「好很多了！」，被問到是否要警方加強查辦，他則回說「要上車了」。

柯文哲繼16日到雲林北港參拜白沙屯媽祖，今天再度走訪雲林，為黨參選人輔選，行程排滿滿，從晚到晚12個行程，每個地點約只停留二十分至半小時就快閃，不受訪也不回答任何提問。

由於柯文哲和同黨人前晚走訪台中夜市，被人噴辣椒水，在場多人眼睛不適，今天柯到一家農產工廠訪問，離開前被問到辣椒水有沒有影響，他用手比著眼睛說「好多了！」媒體追問是否有要求加強查辦，他只連說兩聲「這個」，鑽進車說「要上車了」，一行人就離開。