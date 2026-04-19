柯文哲三天內2度走訪雲林 今與張嘉郡同框引人想

民眾黨前黨主席柯文哲今天二訪雲林，且行程排滿滿，為黨參選人助選，一早到崙背鄉大有永安宮參拜，雲林縣長參選人張嘉郡也到場同框，讓人聯想「藍白合」，柯文哲不受訪，張嘉郡則表示，不管在雲林或其他縣市，能像藍天白雲般合作「遍地開花」。

本月16日白沙屯媽祖到北港，柯文哲前來參拜後，今天再度抵雲林訪行，一整天共安排12個行程，從早到晚上分別到崙背、土庫、虎尾拜廟並參訪蒜頭廠、乳牛牧場、汽車廠、西螺廣福宮、匹克球場等，行程排滿滿卻一律不開放受訪。

柯文哲首站到崙背永安宮參拜，雲林縣長參選人張嘉郡也突然現身與柯同框，並由崙背鄉長擬參選人蔡旺源、民眾黨提名縣議員參選人張家閎等人陪同參拜，柯文哲致詞除祈求風調雨順、國泰民安，並以「未來新縣長」稱呼張嘉郡，讓人不免聯想藍白合。

但柯今天訪行不受訪，致詞也避開政治話題。張嘉郡致詞則說，柯文哲除參加白沙屯媽祖北港進香，今天大甲媽祖進香將抵雲林，柯前主席也來等候，尤其今天是玄天上帝聖誕柯也虔誠地祝壽，顯示其對宗教重視。

張話鋒一轉，指國民黨、民眾黨在立院合作無間，希望年底縣市長五合一選舉也能密切合作，像藍天白雲一般，在藍白合的縣市能遍地開花結果。

隨後記者追問「雲林是否藍白有機會合作相互輔選」，柯未回答，隨行人員以「今天不受訪」阻擋媒體發問，馬上趕赴其他私訪行程。

柯文哲一周內二度訪雲林，今天更是行程排滿滿為黨參選人輔選，國民黨雲林縣長參選人張嘉郡也到場，藍白同框引人聯想。記者蔡維斌／攝影