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瑟瑟發抖？沈伯洋建「市政治理資料庫」 蔣萬安1句話打臉

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天上午出席北市115年度樂儀旗舞觀摩表演及授旗活動。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安今天上午出席北市115年度樂儀旗舞觀摩表演及授旗活動。記者林麗玉／攝影

民進黨2026派誰選北市長？聯電創辦人曹興誠稱立委沈伯洋是不二人選，立委徐巧芯酸爆「想必此時蔣萬安瑟瑟發抖！」北市長蔣萬安今被問及沈伯洋正建立市政資料庫？蔣萬安今表示，「城市未來願景不僅看數據，而是對這片土地長期關懷與實踐」，並細數七大有感施政強調「一項一項都在實現。」

蔣萬安今天上午北市115年度樂儀旗舞觀摩表演及授旗活動，媒體問蔣萬安，沈伯洋正在建立AI市政資料庫，要將蔣萬安困在台北市？蔣萬安表示，對於城市未來願景藍圖規畫，對他來講，不僅是看數據，而是對長期這片土地的關懷與實踐。

蔣萬安說，他對市民朋友的承諾，包括第一年讓大巨蛋完工啟用，現在帶來了演唱會經濟；捷運六箭齊發，不僅是陸續完成興建通車，還有環狀線也已經全面動工；還有持續招商引資，也很順利地歷經波折之後，輝達第一個海外總部落腳台北，讓台北成為全球AI產業發展最強的一顆心臟。

蔣也提到近期施政，表示當然還包括營養午餐免費、生生喝鮮奶，以及減輕育兒家庭爸媽負擔，減工時不減薪等相關政策，就是「各項施政一項一項都在實現。」

台北市長蔣萬安今天上午出席北市115年度樂儀旗舞觀摩表演及授旗活動。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安今天上午出席北市115年度樂儀旗舞觀摩表演及授旗活動。記者林麗玉／攝影

台北 北市 民進黨 沈伯洋 蔣萬安

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