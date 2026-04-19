快訊

餐桌上這動作恐害血壓飆 研究點名男性比女性更常見

田徑／最速男美國跑出個人最佳 楊俊瀚達標名古屋亞運

iPhone 18 Pro配色方案曝光！主打「深櫻桃紅」沉穩質感美翻

聽新聞
0:00 / 0:00

鏡週刊報導謝立功妻子濫用公家資源 謝立功駁斥：不排除提訴訟

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨前秘書長謝立功。圖／聯合報系資料照片
民眾黨前秘書長謝立功。圖／聯合報系資料照片

針對妻子遭爆濫用公家資源處理私務，民眾黨前秘書長謝立功今天表示，這是一起典型的烏龍爆料，完全是惡意的人格抹殺，他要求鏡週刊撤回不實報導並公開道歉，未來也將保留法律追訴權，不排除針對相關人員提起訴訟，還給當事人公道。

鏡週刊報導，謝立功妻子、海巡署偵防分署祕書室專員董顯惠遭到內部人員爆料，經常利用上班時間私下處理謝立功個人私務，甚至竊用分署的專用郵件紙箱寄送個人物件，坐領國家俸祿卻淪為謝立功私人秘書，涉及協助政黨私務公私不分，並提供照片佐證所言不假。

謝立功辦公室今天發表聲明駁斥報導內容，謝立功當時早已卸任民眾黨秘書長，2023年8月開始就有助理全權協助處理所有政治事務及行程，周刊指控其妻子在上班時間處理政治事務，完全是不負責任的臆測與捏造。

謝立功辦公室指出，媒體報導引用的照片經過仔細比對，該封套並非公務信封，而是一般所使用的郵局便利袋，媒體採信來源不明且烏龍的影像進行報導，顯見其未盡查證義務，意圖誤導社會大眾。

針對報導提及的相關疑義，謝立功辦公室說明，偵防分署政風單位早在去年就有進行內部調查，結果顯示一切合法合規，早已正式結案，媒體無視既有的調查結果，刻意在此時翻舊帳並冷飯熱炒，其背後動機令人質疑。

謝立功辦公室表示，謝立功妻子對其從政一直持保留態度，甚至可以說是非常不願意，長期以來極度避諱、小心不在工作場合提到任何謝立功事務，更遑論在職場協助政治工作。報導中所謂「利用公家資源處理家事或政事」的說法，對於一位兢兢業業的公務員是極大羞辱。

謝立功辦公室直言，這是一起典型的烏龍爆料，完全是惡意的人格抹殺，不僅對謝立功長期累積的專業形象造成傷害，更嚴重騷擾到其家人與配偶的清譽與生活，因此要求鏡週刊立即撤回不實報導並公開道歉，「我們將保留法律追訴權，並蒐集相關證據，不排除針對相關人員提起訴訟，以正視聽，還給當事人一個公道」。

謝立功 民眾黨

延伸閱讀

荒唐女警偷闖辦公室拍「上空制服照」調情男友 遭抓包扯1理由下場慘了

台日掀波…日經：卓榮泰高調觀賽 日感到被背叛

陸女住韓青旅被騷擾！日男床邊脫褲撒尿 辯稱「誤當廁所」下跪道歉

宏福苑聽證會 區議員黃碧嬌被指收「授權票」 她喊冤：未涉利益

相關新聞

鏡週刊報導謝立功妻子濫用公家資源 謝立功駁斥：不排除提訴訟

針對妻子遭爆濫用公家資源處理私務，民眾黨前秘書長謝立功今天表示，這是一起典型的烏龍爆料，完全是惡意的人格抹殺，他要求鏡週刊撤回不實報導並公開道歉，未來也將保留法律追訴權，不排除針對相關人員提起訴訟，還給當事人公道。

瑟瑟發抖？沈伯洋建「市政治理資料庫」 蔣萬安1句話打臉

民進黨2026派誰選北市長？聯電創辦人曹興誠稱立委沈伯洋是不二人選，立委徐巧芯酸爆「想必此時蔣萬安瑟瑟發抖！」北市長蔣萬安今被問及沈伯洋正建立市政資料庫？蔣萬安今表示，「城市未來願景不僅看數據，而是對這片土地長期關懷與實踐」，並細數七大有感施政強調「一項一項都在實現。」

韓國瑜步步拆解總預算僵局 下一步藍白磨刀霍霍

今年度中央政府總預算案卡關近230天，在立法院長韓國瑜發聲明、召集朝野協商一連串鋪成下，終於解開憲政僵局。4月15日藍綠白黨團同意21日邀請行政院長卓榮泰報告總預算案後交付審查，韓國瑜宣布完還感嘆：「簽這個不容易啊！」而朝野僵局大半年的總預算竟在1小時內解鎖，檯面下轉折引發關注。

「抗中保台」遇上「拚經濟」 民進黨政府還要交白卷？

在「鄭習會」落幕後，中共拋出「惠台十大措施」，民進黨政府若是全然排斥、繼續對抗，對年底「九合一」選舉的影響，最直接的恐怕是中間選民流動，最終形成藍營得利、綠營失血。

從疫情、俄烏戰爭到伊朗戰事 蔡英文：台灣持續累積韌性

前總統蔡英文在國際扶輪社3482地區的年會發表演說，她透過臉書分享，細數台灣過去幾年歷經疫情、地緣政治風險升高、全球供應鏈調整等許多挑戰。在挑戰之中，台灣持續建構與累積韌性，也展現民主社會的承受力與應變力。

蕭旭岑揭馬習會協調到當天早上 陸方傳習近平一句話才令他們放心

國民黨主席鄭麗文上周中國大陸，會晤中共總書記習近平。國民黨副主席蕭旭岑接受本報副總編輯郭崇倫專訪，他分享2015年馬習會的經驗，稱當時雙方協調到見面當天早上，對方傳來一句「習總書記不會講任何讓我們為難的話」；他據此判斷，鄭麗文這次訪陸，習近平也不會提到一國兩制或統一等任何令他們感到為難的話，事後證實他的推論正確。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。