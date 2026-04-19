鏡週刊報導謝立功妻子濫用公家資源 謝立功駁斥：不排除提訴訟

針對妻子遭爆濫用公家資源處理私務，民眾黨前秘書長謝立功今天表示，這是一起典型的烏龍爆料，完全是惡意的人格抹殺，他要求鏡週刊撤回不實報導並公開道歉，未來也將保留法律追訴權，不排除針對相關人員提起訴訟，還給當事人公道。

鏡週刊報導，謝立功妻子、海巡署偵防分署祕書室專員董顯惠遭到內部人員爆料，經常利用上班時間私下處理謝立功個人私務，甚至竊用分署的專用郵件紙箱寄送個人物件，坐領國家俸祿卻淪為謝立功私人秘書，涉及協助政黨私務公私不分，並提供照片佐證所言不假。

謝立功辦公室今天發表聲明駁斥報導內容，謝立功當時早已卸任民眾黨秘書長，2023年8月開始就有助理全權協助處理所有政治事務及行程，周刊指控其妻子在上班時間處理政治事務，完全是不負責任的臆測與捏造。

謝立功辦公室指出，媒體報導引用的照片經過仔細比對，該封套並非公務信封，而是一般所使用的郵局便利袋，媒體採信來源不明且烏龍的影像進行報導，顯見其未盡查證義務，意圖誤導社會大眾。

針對報導提及的相關疑義，謝立功辦公室說明，偵防分署政風單位早在去年就有進行內部調查，結果顯示一切合法合規，早已正式結案，媒體無視既有的調查結果，刻意在此時翻舊帳並冷飯熱炒，其背後動機令人質疑。

謝立功辦公室表示，謝立功妻子對其從政一直持保留態度，甚至可以說是非常不願意，長期以來極度避諱、小心不在工作場合提到任何謝立功事務，更遑論在職場協助政治工作。報導中所謂「利用公家資源處理家事或政事」的說法，對於一位兢兢業業的公務員是極大羞辱。

謝立功辦公室直言，這是一起典型的烏龍爆料，完全是惡意的人格抹殺，不僅對謝立功長期累積的專業形象造成傷害，更嚴重騷擾到其家人與配偶的清譽與生活，因此要求鏡週刊立即撤回不實報導並公開道歉，「我們將保留法律追訴權，並蒐集相關證據，不排除針對相關人員提起訴訟，以正視聽，還給當事人一個公道」。