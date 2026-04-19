快訊

餐桌上這動作恐害血壓飆 研究點名男性比女性更常見

田徑／最速男美國跑出個人最佳 楊俊瀚達標名古屋亞運

iPhone 18 Pro配色方案曝光！主打「深櫻桃紅」沉穩質感美翻

聽新聞
0:00 / 0:00

賴總統英文致詞 盼導入智慧科技提升醫療服務品質

中央社／ 台北19日電

總統府今天發布新聞稿指出，總統賴清德18日出席「2026第17屆亞太醫學檢驗科學國際研討會」開幕式，他以英文致詞表示，政府將透過擴大醫療投資、導入智慧科技，朝「健康台灣」的目標邁進，期盼進一步提升醫療服務品質，帶動生醫產業持續創新發展，共同守護人民的健康。

總統府上午發布新聞稿表示，賴總統昨天午間前往台中出席「2026第17屆亞太醫學檢驗科學國際研討會」開幕式。

賴總統致詞歡迎遠道而來的各國專家學者，大家齊聚台灣，除了增進學術交流，更展現亞太地區攜手合作、共同守護人民健康的決心。

賴總統表示，醫學檢驗就像是醫療體系的「眼睛」。無論是疾病的早期發現、臨床診斷、風險評估，或是治療後的監測都高度仰賴大家的專業判讀。大家不僅站在醫療照護的第一線，更是推動智慧醫療發展的關鍵力量。

他說，今年研討會的宗旨是以「智慧、永續、韌性」為核心，引領醫學檢驗邁向新時代，這也是全球醫療發展的重要方向。

總統表示，無論是AI輔助診斷、智慧實驗室、自動化檢測，新技術正在改變醫療服務的樣貌，也讓大家更有能力提早發現問題，提供更精準的照護。

他說，台灣正面臨超高齡社會、慢性病增加以及極端氣候等多重挑戰。要善用數位科技與人工智慧，建構涵蓋全年齡、全場域，並具備主動預警與即時應變能力的智慧健康體系，推動醫療模式由治療為主，升級為以預防與健康促進為核心的健康照護。

賴總統指出，這也是政府積極打造「健康台灣」的目標。透過擴大醫療投資、導入智慧科技，希望結合台灣的高科技優勢與生醫實力，進一步提升醫療服務品質，並帶動生醫產業持續創新發展。

他說，在這個過程中，醫學檢驗的角色將越來越重要。因為醫學檢驗不只是診斷流程中的一環，更是精準醫療、公共衛生、感染管制，以及醫療體系韌性的重要支柱。期許大家持續深化專業合作、強化健康，共同努力讓醫療體系永續發展，並讓人民的健康獲得妥善保障與發展。

台中 總統府 賴清德

延伸閱讀

高齡醫學20年展現國際影響力 陳亮恭：從解決疾病到促進整體健康餘命

總統視導步訓部 重申加速通過軍購預算備戰以止戰

1管血+AI抓出老化根源 預防醫療2年內實現

台北神經中心推舞蹈輔療 助巴金森病友找回身體節奏

相關新聞

鏡週刊報導謝立功妻子濫用公家資源 謝立功駁斥：不排除提訴訟

針對妻子遭爆濫用公家資源處理私務，民眾黨前秘書長謝立功今天表示，這是一起典型的烏龍爆料，完全是惡意的人格抹殺，他要求鏡週刊撤回不實報導並公開道歉，未來也將保留法律追訴權，不排除針對相關人員提起訴訟，還給當事人公道。

瑟瑟發抖？沈伯洋建「市政治理資料庫」 蔣萬安1句話打臉

民進黨2026派誰選北市長？聯電創辦人曹興誠稱立委沈伯洋是不二人選，立委徐巧芯酸爆「想必此時蔣萬安瑟瑟發抖！」北市長蔣萬安今被問及沈伯洋正建立市政資料庫？蔣萬安今表示，「城市未來願景不僅看數據，而是對這片土地長期關懷與實踐」，並細數七大有感施政強調「一項一項都在實現。」

韓國瑜步步拆解總預算僵局 下一步藍白磨刀霍霍

今年度中央政府總預算案卡關近230天，在立法院長韓國瑜發聲明、召集朝野協商一連串鋪成下，終於解開憲政僵局。4月15日藍綠白黨團同意21日邀請行政院長卓榮泰報告總預算案後交付審查，韓國瑜宣布完還感嘆：「簽這個不容易啊！」而朝野僵局大半年的總預算竟在1小時內解鎖，檯面下轉折引發關注。

「抗中保台」遇上「拚經濟」 民進黨政府還要交白卷？

在「鄭習會」落幕後，中共拋出「惠台十大措施」，民進黨政府若是全然排斥、繼續對抗，對年底「九合一」選舉的影響，最直接的恐怕是中間選民流動，最終形成藍營得利、綠營失血。

從疫情、俄烏戰爭到伊朗戰事 蔡英文：台灣持續累積韌性

前總統蔡英文在國際扶輪社3482地區的年會發表演說，她透過臉書分享，細數台灣過去幾年歷經疫情、地緣政治風險升高、全球供應鏈調整等許多挑戰。在挑戰之中，台灣持續建構與累積韌性，也展現民主社會的承受力與應變力。

蕭旭岑揭馬習會協調到當天早上 陸方傳習近平一句話才令他們放心

國民黨主席鄭麗文上周中國大陸，會晤中共總書記習近平。國民黨副主席蕭旭岑接受本報副總編輯郭崇倫專訪，他分享2015年馬習會的經驗，稱當時雙方協調到見面當天早上，對方傳來一句「習總書記不會講任何讓我們為難的話」；他據此判斷，鄭麗文這次訪陸，習近平也不會提到一國兩制或統一等任何令他們感到為難的話，事後證實他的推論正確。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。