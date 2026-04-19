賴總統英文致詞 盼導入智慧科技提升醫療服務品質

總統府今天發布新聞稿指出，總統賴清德18日出席「2026第17屆亞太醫學檢驗科學國際研討會」開幕式，他以英文致詞表示，政府將透過擴大醫療投資、導入智慧科技，朝「健康台灣」的目標邁進，期盼進一步提升醫療服務品質，帶動生醫產業持續創新發展，共同守護人民的健康。

總統府上午發布新聞稿表示，賴總統昨天午間前往台中出席「2026第17屆亞太醫學檢驗科學國際研討會」開幕式。

賴總統致詞歡迎遠道而來的各國專家學者，大家齊聚台灣，除了增進學術交流，更展現亞太地區攜手合作、共同守護人民健康的決心。

賴總統表示，醫學檢驗就像是醫療體系的「眼睛」。無論是疾病的早期發現、臨床診斷、風險評估，或是治療後的監測都高度仰賴大家的專業判讀。大家不僅站在醫療照護的第一線，更是推動智慧醫療發展的關鍵力量。

他說，今年研討會的宗旨是以「智慧、永續、韌性」為核心，引領醫學檢驗邁向新時代，這也是全球醫療發展的重要方向。

總統表示，無論是AI輔助診斷、智慧實驗室、自動化檢測，新技術正在改變醫療服務的樣貌，也讓大家更有能力提早發現問題，提供更精準的照護。

他說，台灣正面臨超高齡社會、慢性病增加以及極端氣候等多重挑戰。要善用數位科技與人工智慧，建構涵蓋全年齡、全場域，並具備主動預警與即時應變能力的智慧健康體系，推動醫療模式由治療為主，升級為以預防與健康促進為核心的健康照護。

賴總統指出，這也是政府積極打造「健康台灣」的目標。透過擴大醫療投資、導入智慧科技，希望結合台灣的高科技優勢與生醫實力，進一步提升醫療服務品質，並帶動生醫產業持續創新發展。

他說，在這個過程中，醫學檢驗的角色將越來越重要。因為醫學檢驗不只是診斷流程中的一環，更是精準醫療、公共衛生、感染管制，以及醫療體系韌性的重要支柱。期許大家持續深化專業合作、強化健康，共同努力讓醫療體系永續發展，並讓人民的健康獲得妥善保障與發展。