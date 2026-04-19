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繼生生喝鮮乳...敬老卡將增至600點 議員促蔣萬安推「長者喝鮮乳」

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安推動生生喝鮮乳政策，家長滿意度高，有議員建議，蔣萬安也應該推動長者喝鮮乳政策。本報資料照片
台北市長蔣萬安推動生生喝鮮乳政策，家長滿意度高，有議員建議，蔣萬安也應該推動長者喝鮮乳政策。本報資料照片

北市敬老愛心卡今年七月就要從480點增加到600點，不過北市議員質疑，長者點數根本用不完，目前能用完點數的長者僅7%多，要求增加使用管道，建議應該比照生生喝鮮乳，讓長者也能到超商用點數換牛奶，社會局表示，目前用完比例已經提升至約8％，會後續研議。

根據北市議員闕枚莎調閱的敬老愛心卡使用數據，台北市約有7成長者有領敬老卡使用，不過每個月能用完480點的卻僅7.07％，依照近期的使用狀況，使用1至50點的人數最多約19%、其次為使用51至100點、101至150點分別為14、12%左右，接下來使用點數愈來愈低，建議增加點數使用管道，應該比照生生喝鮮乳，也讓年長者用點數換鮮乳。

「不要讓增加的120點也睡著！」民眾黨議員張志豪也建議，台北市的敬老愛心卡點數，7月就右增加到600點，增加的120點點數恐怕也會「睡著」，建議應該比照市長蔣萬安推動的「生生喝鮮奶」，讓長者也能使用點數兌換鮮乳，尤其年長者骨質疏鬆、容易骨折，未來的醫療長照費用將是龐大社會成本，不僅讓長者多一個點數使用管道，也鼓勵長者可以沒事出門走一走。

社會局長姚淑文表示，目前敬老卡的使用狀況，每個月使用完480點的比例已經提高至8%左右，目前多元使用是在研議健檢等方案，對於議員的建議，會在近期推動二代卡等一同研議，對於大家的意見，會努力研議評估。

社會局 北市 蔣萬安

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