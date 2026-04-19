聽新聞
0:00 / 0:00

藍黨內評估軍購預算 將成華府檢視國民黨標準

聯合報／ 記者張文馨程平／台北報導

國民黨主席鄭麗文訪問中國大陸後，知情人士指出，訪美時間未定，目前美方對於鄭麗文的關注焦點圍繞在，國共交流升溫，國民黨對中國大陸的距離拉近，會不會不若以往般重視美國；以及憂心鄭麗文訪陸後，對於台灣軍購特別預算的支持程度。

國民黨黨務人士說，其實國民黨沒有要擋軍購，只是在野黨沒有足夠的資訊，又有鐽震案前例，為避免民進黨以軍購之名暗度陳倉，才會堅持必須是美方認為台灣有需要的裝備才買，只要美方確定將軍售項目通知美國國會，國民黨會同意編列預算，並寫入法條，這部分美方是可以接受的。

鄭麗文訪問中國大陸的團員，包含馬英九時代的國安會秘書長蘇起、駐美代表袁健生，據了解，未來鄭麗文訪美，兩位也會扮演顧問角色，目前鄭麗文訪問華府行程，由國民黨駐美代表秦日新安排。

一名國民黨高層提到，川普政府認為民進黨很多承諾都沒做到，讓美方失望，當前台美政府關係不佳；鄭麗文訪美的目標是，重新讓美方認識國民黨，處理長期累積、很多複雜的問題，這需要時間。

知情人士表示，美方對鄭麗文立場感好奇，不熟悉就會有疑慮，主要關注焦點圍繞在國共交流升溫，國民黨對中國大陸的距離拉近，會不會不若以往般重視美國；以及憂心鄭麗文訪陸後，對於台灣軍購特別預算的支持程度。他說，「這都正常」，等到鄭麗文訪問華府時候，可以親自與美方行政與國會部門溝通。

知情人士表示，美方的立場很清楚，希望所有盟邦都跟美國站在同一陣營，要跟中國大陸做出區分；而從美方的提問方向也可以看出，美方對於國民黨的了解還可以再強化，國民黨的立場就是中華民國憲法，主張維持現狀。

據了解，國民黨近日對美強調，鄭麗文此行並未在基本立場讓步，也沒有涉及軍購或任何危害台灣主權的談話；另一方面，美方向來支持兩岸交流，也了解中國大陸實施的措施有統戰意味在，即便如此，華府依然認為兩岸需要交流。

黨內人士指出，無論是鄭麗文或台中市長盧秀燕，美方對國民黨傳遞的訊息很一致，軍購特別預算將是華府檢視國民黨對美政策的標準之一。

據了解，美國智庫學者近日來台時談及鄭即將訪美，稱她若到華府還是堅持三千八百億元+Ｎ，「會是一趟不愉快的旅程」；美方期盼鄭可就軍購和台灣安全，提出更接近美方期待的主張。

國安會 美國 美方

延伸閱讀

藍委談特別軍購：美方發價書是審查重要依據

相關新聞

蕭旭岑揭馬習會協調到當天早上 陸方傳習近平一句話才令他們放心

國民黨主席鄭麗文上周中國大陸，會晤中共總書記習近平。國民黨副主席蕭旭岑接受本報副總編輯郭崇倫專訪，他分享2015年馬習會的經驗，稱當時雙方協調到見面當天早上，對方傳來一句「習總書記不會講任何讓我們為難的話」；他據此判斷，鄭麗文這次訪陸，習近平也不會提到一國兩制或統一等任何令他們感到為難的話，事後證實他的推論正確。

軍購條例意見分歧 藍營黨版恐鬆動

朝野軍購條例版本本周三進入協商深水區，據了解，美方壓力升溫，加上民進黨操作「擋軍購」的質疑在基層發酵，國民黨立場出現鬆動。有藍委透露，國民黨立法院黨團總召傅崐萁上周五在黨團大會中指，軍購很多版本還在整合中；國民黨昨再度發新聞稿，指軍購「要透明、要官方、要單據」，只要後續獲得美國政府發價書，就全力支持，強調「絕不是只有三八○○億元」，黨內意見拉鋸中。

藍黨內評估軍購預算 將成華府檢視國民黨標準

國民黨主席鄭麗文訪問中國大陸後，知情人士指出，訪美時間未定，目前美方對於鄭麗文的關注焦點圍繞在，國共交流升溫，國民黨對中國大陸的距離拉近，會不會不若以往般重視美國；以及憂心鄭麗文訪陸後，對於台灣軍購特別預算的支持程度。

谷立言觀摩漢光「民防應變演習」

漢光電腦兵推演習進行中，美國在台協會（ＡＩＴ）在臉書透露，處長谷立言（Raymond Greene）前天偕ＡＩＴ團隊觀摩了行政院「中央聯合演習指揮中心」（ＣＪＥＯＣ）的首場民防應變演習。

從疫情、俄烏戰爭到伊朗戰事 蔡英文：台灣持續累積韌性

前總統蔡英文在國際扶輪社3482地區的年會發表演說，她透過臉書分享，細數台灣過去幾年歷經疫情、地緣政治風險升高、全球供應鏈調整等許多挑戰。在挑戰之中，台灣持續建構與累積韌性，也展現民主社會的承受力與應變力。

總預算付委卓榮泰彰化賞花 點名王惠美、陳素月都是「花」

行政院長卓榮泰今到彰化縣，自稱明年度總預算終於付委，心情輕鬆，看到田尾鄉道路兩旁都是花，進入田尾花卉產區會場看到更多「花」，第一朵花是縣長王惠美，立法委員陳素月是第二朵花，要在花前月夜跟縣民結下更深淵源。閣揆意在言外，在場眾人心照不宣。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。