藍黨內評估軍購預算 將成華府檢視國民黨標準

國民黨主席鄭麗文訪問中國大陸後，知情人士指出，訪美時間未定，目前美方對於鄭麗文的關注焦點圍繞在，國共交流升溫，國民黨對中國大陸的距離拉近，會不會不若以往般重視美國；以及憂心鄭麗文訪陸後，對於台灣軍購特別預算的支持程度。

國民黨黨務人士說，其實國民黨沒有要擋軍購，只是在野黨沒有足夠的資訊，又有鐽震案前例，為避免民進黨以軍購之名暗度陳倉，才會堅持必須是美方認為台灣有需要的裝備才買，只要美方確定將軍售項目通知美國國會，國民黨會同意編列預算，並寫入法條，這部分美方是可以接受的。

鄭麗文訪問中國大陸的團員，包含馬英九時代的國安會秘書長蘇起、駐美代表袁健生，據了解，未來鄭麗文訪美，兩位也會扮演顧問角色，目前鄭麗文訪問華府行程，由國民黨駐美代表秦日新安排。

一名國民黨高層提到，川普政府認為民進黨很多承諾都沒做到，讓美方失望，當前台美政府關係不佳；鄭麗文訪美的目標是，重新讓美方認識國民黨，處理長期累積、很多複雜的問題，這需要時間。

知情人士表示，美方對鄭麗文立場感好奇，不熟悉就會有疑慮，主要關注焦點圍繞在國共交流升溫，國民黨對中國大陸的距離拉近，會不會不若以往般重視美國；以及憂心鄭麗文訪陸後，對於台灣軍購特別預算的支持程度。他說，「這都正常」，等到鄭麗文訪問華府時候，可以親自與美方行政與國會部門溝通。

知情人士表示，美方的立場很清楚，希望所有盟邦都跟美國站在同一陣營，要跟中國大陸做出區分；而從美方的提問方向也可以看出，美方對於國民黨的了解還可以再強化，國民黨的立場就是中華民國憲法，主張維持現狀。

據了解，國民黨近日對美強調，鄭麗文此行並未在基本立場讓步，也沒有涉及軍購或任何危害台灣主權的談話；另一方面，美方向來支持兩岸交流，也了解中國大陸實施的措施有統戰意味在，即便如此，華府依然認為兩岸需要交流。

黨內人士指出，無論是鄭麗文或台中市長盧秀燕，美方對國民黨傳遞的訊息很一致，軍購特別預算將是華府檢視國民黨對美政策的標準之一。

據了解，美國智庫學者近日來台時談及鄭即將訪美，稱她若到華府還是堅持三千八百億元+Ｎ，「會是一趟不愉快的旅程」；美方期盼鄭可就軍購和台灣安全，提出更接近美方期待的主張。