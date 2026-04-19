軍購條例意見分歧 藍營黨版恐鬆動

朝野軍購條例版本本周三進入協商深水區，據了解，美方壓力升溫，加上民進黨操作「擋軍購」的質疑在基層發酵，國民黨立場出現鬆動。有藍委透露，國民黨立法院黨團總召傅崐萁上周五在黨團大會中指，軍購很多版本還在整合中；國民黨昨再度發新聞稿，指軍購「要透明、要官方、要單據」，只要後續獲得美國政府發價書，就全力支持，強調「絕不是只有三八○○億元」，黨內意見拉鋸中。

行政院提出一點二五兆元軍購條例草案在與藍白二版本併案討論後，雖然最快廿八日可表決，但朝野僅在條例名稱有共識，本周協商將討論具體內容。藍營人士說，國民黨軍購版本「金額可能提高」，不只是美國在台協會（ＡＩＴ）處長谷立言動作不斷，近期包括美跨黨派聯邦參眾議員及智庫訪團，不斷拜訪藍營領袖如立法院長韓國瑜、前主席朱立倫和傅崐萁等，美方壓力愈來愈密集。

該人士也指出，國民黨立委徐巧芯曾拋八七○○億元版本，朱立倫陣營也表態軍購規模應在九千億元以上，台中市長盧秀燕在訪美返台表態，軍購應落在八千億元至一兆元等；黨內兩派主張持續拉扯，加上民進黨操作「擋軍購」質疑在基層發酵，年底選舉在即，黨版出現鬆動。

國民黨昨發新聞稿，指我國防預算二○二六年已占ＧＤＰ百分之三點三二，而民進黨政府提出破兆元的軍購，竟只有兩頁說明，沒有單價，更沒有交貨時程；國民黨重申，軍購沒報價、不給錢，要取得官方發價書才能編列預算，這並非親美或反美，而是嚴守財政紀律。

國民黨說，軍購要透明、要官方、要單據，以美國政府去年底通知台灣八項軍售案、匡列三八○○億元為底再加Ｎ，Ｎ代表美國政府給發價書，只要獲發價書就全力支持，兼顧多方平衡的靈活採購機制，強調軍購「絕不是只有三八○○億元」。

一名國民黨立委說，國民黨支持提升國防能力，也支持美國軍購，只要有發價書就編預算，但不支持「民進黨的商購」；美方不應聽信民進黨政府片面說詞，且傅崐萁在黨團大會上，說軍購版本還在整合中，代表軍購版本調整不是沒有機會。

另一名國民黨立委說，要調整也要有完整論述；相較於先前總預算卡關七個月，對藍營民代造成的壓力，最終韓國瑜登高一呼盼朝野各退一步，要求行政院在半年內提出軍警待遇調整方案後獲得解套；軍購預算不同，貿然調高軍購金額卻沒有合理的解釋，就算擺脫「擋軍購」的帽子，要如何向深藍支持者解釋？