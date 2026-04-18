蔡英文：面對挑戰展現韌性 台灣是世界可信賴夥伴

前總統蔡英文今天出席扶輪社3482地區年會表示，面對疫情、地緣政治及近期伊朗戰事衝擊，台灣展現強大韌性與應變力，不僅穩定民生經濟，更讓世界看到台灣是可信賴的夥伴。她強調，未來雖充滿變數，只要守住價值、團結合作，台灣定能走出自己的路。

蔡英文在臉書發文表示，扶輪社長期秉持「超我服務」的精神，為社會投入資源、凝聚善意，並將不同領域、不同世代的專業力量串連起來，成為台灣社會穩定而重要的力量。

蔡英文說，過去幾年，台灣經歷了疫情、地緣政治風險升高、全球供應鏈調整等許多挑戰。在挑戰之中，台灣持續建構與累積韌性，也展現民主社會的承受力與應變力。

她表示，在疫情最嚴峻時，台灣的經濟成長比多數國家還要好。俄烏戰爭引發全球通膨時，台灣能夠穩定水、電、油、氣的價格，把衝擊控制在可以承受的範圍內，並且在供應鏈失衡的時刻找到機會。

她說，最近伊朗戰事的情況，就是一個很直接的考驗。戰爭發生後，全球股市都受到衝擊，台灣股市也大幅的起落，但相較其他國家，震盪幅度相對較小，而且很快就回穩。

蔡英文表示，當國際油價上漲時，政府透過「緊急緩漲機制」，成功緩和對民生經濟的衝擊。這些不同的挑戰，都在考驗台灣的韌性、承受力與應變力。但台灣沒有在壓力中失去方向，反而一次又一次，將危機轉化為成長的契機。

她說，這些經驗也同時讓世界清楚看到，台灣不只是全球科技產業鏈上的關鍵角色，更是一個可信賴、有責任感、也有民主韌性的社會。

蔡英文表示，面對現在的世界局勢，單打獨鬥已經越來越難。不管是國家和國家之間、政府和民間之間，或者是不同專業領域之間，都需要更多合作、更多理解，也需要更多能夠跨越立場與差異、凝聚共識的力量。

蔡英文強調，未來的世界，仍然充滿變數。但只要守住共同的價值，持續團結合作，在變局中保持冷靜、在挑戰中保持信心，台灣就能站穩腳步，也一定能夠走出屬於自己的道路。