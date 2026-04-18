總預算付委卓榮泰彰化賞花 點名王惠美、陳素月都是「花」

行政院長卓榮泰今到彰化縣，自稱明年度總預算終於付委，心情輕鬆，看到田尾鄉道路兩旁都是花，進入田尾花卉產區會場看到更多「花」，第一朵花是縣長王惠美，立法委員陳素月是第二朵花，要在花前月夜跟縣民結下更深淵源。閣揆意在言外，在場眾人心照不宣。

卓榮泰說，今心情輕鬆，因為明年度總預算終於付委，他到彰化縣行程跟以前不同，上午到彰濱看土石場，硬梆梆的土石，到漢寶看活跳跳的豬，到餐廳吃香噴噴的豬肉炸嗲，下午到田尾鄉看水噹噹的花，他進到會場前的道路兩旁都是花，堪稱花卉大道。

卓榮泰接著說，進入會場看到的花更多，第一朵花是縣長王惠美，美麗的花，第二朵是立委陳素月，要在花前月夜跟縣長結下更深淵源，更深福分，立法陳秀寶是花，立委謝衣鳯是花，立法黃秀芳也是花，還有田尾鄉長、鄉農會理事長都是花。因陳素月獲民進黨徵召參選下屆彰化縣長，卓揆強調她與縣民的福分，在場眾人聽出箇中涵意，心照不宣。

卓榮泰又說，行政院也很多花，中部副執行長吳音寧是一朵花，行政院發言人也是一朵花；花卉滿天下，彰化很多美麗的花代表一股非常溫柔的力量，花卉長得美麗也脆弱，必須經過花農細心呵護，還要靠老天爺的好天氣幫忙，才能長成美麗的花朵。

他強調，今花農透過育種、保鮮冷鏈、設備強化等技術導入，讓花朵能維持較久的美麗生命，期盼未來進一步打開國內外產銷通路，不僅讓國產花卉成為唯一選擇，打響彰化菊花的名號，與蘭花一樣打通其他國家市場，行銷全球爭鮮鬥豔。