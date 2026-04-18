快訊

大甲媽遲了5.5小時進彰化 今晚民生地下道逾300警力防搶轎

員工惴惴不安…部分樓層撤櫃 新光三越台南中山店將熄燈？市府回應了

再掀風波？外媒曝至少2搜商船 通過荷莫茲海峽遭攻擊

聽新聞
0:00 / 0:00

影／民眾黨議員張雪如在花壇街頭高唱「穩穩地走」 為柯文哲行程暖場

攝影中心／ 記者黃仲裕／彰化即時報導
民眾黨議員張雪如前往花壇黃昏市場唱歌給民眾聽。記者黃仲裕／攝影
民眾黨議員張雪如前往花壇黃昏市場唱歌給民眾聽。記者黃仲裕／攝影

民眾黨議員張雪如今天在街頭高唱「逗陣唱著這首歌 咱攏是臺灣的囡仔 就算路歹走 咱巄毋驚乎台灣的選哲 帶咱來行」讓許多在場小草為之動容，她藉此歌曲聲援創黨主席柯文哲，也為他的助選行程暖場。

張雪如是柯文哲的大鐵粉，今天她與柯文哲前往彰化縣花壇鄉黃昏市場為黨籍候選人助選時，在街上高唱「穩穩地走」。這首歌是台灣民眾黨及柯文哲在2024年總統大選期間的應援歌曲與競選主題曲，她透過歌曲聲援柯文哲，象徵在艱難的政治環境中堅定信念。 現場有許多前往黃昏市場採買的民眾紛紛停下腳步聆聽，並為她鼓掌叫好。

柯文哲昨天在台中市逢甲夜市遇到辣椒水攻擊的突發事件，今天前往彰化花壇黃昏市場跑行程時，彰化縣警局派了8名警員維護他的人身安全。據現場員警表示，柯文哲的警力維護是正常編制，並沒有因為昨天的事件增加，不過也會特別注意是否有可疑人士滋事，希望不會再有突發事件發生。

民眾黨創黨主席柯文哲（右二）日前遭受辣椒水攻擊，今天前往彰化縣花壇鄉黃昏市場時，受到重重警力保護。記者黃仲裕／攝影
民眾黨創黨主席柯文哲（右二）日前遭受辣椒水攻擊，今天前往彰化縣花壇鄉黃昏市場時，受到重重警力保護。記者黃仲裕／攝影

民眾黨創黨主席柯文哲（左二）與議員吳韋達（左一），今天前往彰化縣花壇鄉黃昏市場與民眾互動。記者黃仲裕／攝影
民眾黨創黨主席柯文哲（左二）與議員吳韋達（左一），今天前往彰化縣花壇鄉黃昏市場與民眾互動。記者黃仲裕／攝影

民眾黨 柯文哲 張雪如

延伸閱讀

影／夜市掃街驚魂！柯文哲遭不明人士噴辣椒水 志工狂咳、無辜民眾也中招

影／「好嗆！是攻擊嗎？」柯文哲逢甲拜票疑遭噴辣椒水 劉芩妤還原現場

力挺炎上店家？柯文哲逛逢甲夜市買「紅茶巴士」 黨部說話了

柯文哲逢甲夜市疑遭噴辣椒水 民眾黨控2人噴不明物...警尚未發現

相關新聞

蕭旭岑揭馬習會協調到當天早上 陸方傳習近平一句話才令他們放心

國民黨主席鄭麗文上周中國大陸，會晤中共總書記習近平。國民黨副主席蕭旭岑接受本報副總編輯郭崇倫專訪（https://vip.udn.com/vip/story/122217/9449305?from=vipudn_main_cate），他分享2015年馬習會的經驗，稱當時雙方協調到見面當天早上，對方傳來一句「習總書記不會講任何讓我們為難的話」；他據此判斷，鄭麗文這次訪陸，習近平也不會提到一國兩制或統一等任何令他們感到為難的話，事後證實他的推論正確。

總預算付委卓榮泰彰化賞花 點名王惠美、陳素月都是「花」

行政院長卓榮泰今到彰化縣，自稱明年度總預算終於付委，心情輕鬆，看到田尾鄉道路兩旁都是花，進入田尾花卉產區會場看到更多「花」，第一朵花是縣長王惠美，立法委員陳素月是第二朵花，要在花前月夜跟縣民結下更深淵源。閣揆意在言外，在場眾人心照不宣。

出席新民高中校慶 賴總統：要對國家有信心「不因外力威脅退卻」

新民高中今天舉辦90周年校慶，賴清德總統今天特地出席活動，祝福新民高中90歲生日快樂，校運昌隆。賴清德也呼籲大家要對國家有信心，「不因為外力的威脅而退卻」，在正確、民主的道路上繼續勇往直前，我們國家一定可以更好。

攸關九合一選戰！民進黨黨部主委改選 16縣市同額競選、高雄受矚

民進黨地方黨部主委改選除高雄市下週開放登記外，其餘縣市已截止。此次改選攸關2026年地方選舉輔選體系，有16個縣市是同額...

立院紛擾怎解？賴總統曝妙計：蔡其昌接總召後「比較順」

賴清德總統今到台中市水安宮參香，並為民進黨台中市長參選人何欣純以及市議員選舉輔選。總統自曝，面對立法院紛擾，他想出一個妙計，他邀蔡其昌任立院總召，立法院運作明顯順暢，蔡並表示「中央我負責、地方交給何欣純負責打拚」並支持何，這就是團結的台中市、團結的民進黨。

【總編開箱】直航協商說法火速轉彎 陸委會洩漏了什麼國家機密

大陸近日透過空運小兩會致函我方，呼籲盡快全面恢復兩岸客運直航。有一個值得觀察的場景：陸委會16日下午4時例行記者會，副主委梁文傑說會「將展開評估」，然而，不到兩個小時，陸委會發出新聞稿表示「無立即開放需求」，強硬回拒陸方。賴政府採取對抗的姿態，不讓人意外，但陸委會在短短一個多小時就改口，卻意外透露了更多的訊息。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。