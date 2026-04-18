影／民眾黨議員張雪如在花壇街頭高唱「穩穩地走」 為柯文哲行程暖場

民眾黨議員張雪如今天在街頭高唱「逗陣唱著這首歌 咱攏是臺灣的囡仔 就算路歹走 咱巄毋驚乎台灣的選哲 帶咱來行」讓許多在場小草為之動容，她藉此歌曲聲援創黨主席柯文哲，也為他的助選行程暖場。

張雪如是柯文哲的大鐵粉，今天她與柯文哲前往彰化縣花壇鄉黃昏市場為黨籍候選人助選時，在街上高唱「穩穩地走」。這首歌是台灣民眾黨及柯文哲在2024年總統大選期間的應援歌曲與競選主題曲，她透過歌曲聲援柯文哲，象徵在艱難的政治環境中堅定信念。 現場有許多前往黃昏市場採買的民眾紛紛停下腳步聆聽，並為她鼓掌叫好。

柯文哲昨天在台中市逢甲夜市遇到辣椒水攻擊的突發事件，今天前往彰化花壇黃昏市場跑行程時，彰化縣警局派了8名警員維護他的人身安全。據現場員警表示，柯文哲的警力維護是正常編制，並沒有因為昨天的事件增加，不過也會特別注意是否有可疑人士滋事，希望不會再有突發事件發生。

民眾黨創黨主席柯文哲（右二）日前遭受辣椒水攻擊，今天前往彰化縣花壇鄉黃昏市場時，受到重重警力保護。記者黃仲裕／攝影