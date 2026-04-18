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出席新民高中校慶 賴總統：要對國家有信心「不因外力威脅退卻」
新民高中今天舉辦90周年校慶，賴清德總統今天特地出席活動，祝福新民高中90歲生日快樂，校運昌隆。賴清德也呼籲大家要對國家有信心，「不因為外力的威脅而退卻」，在正確、民主的道路上繼續勇往直前，我們國家一定可以更好。
新民高中創校90周年，今天舉辦校慶活動，現場政治人物雲集，包括賴清德總統、教育部長鄭英耀、外交部部長林佳龍、行政院政務委員陳時中、民進黨台中市長參選人何欣純等人到場。
賴清德致詞表示，新民高中的教育理念要薪火相傳，政府的責任則要做到教育平權，因此最近推動公私立高中職免學費；對於私立大學也是有補助，私立大學生每年減免學雜費3.5萬元，中低收入戶弱勢家庭加碼補助1.5萬至2萬元，最高可減免5.5萬元，拉近公私立大學學費的差距。
賴清德說，國家在進步、經濟在發展，國家對人民的照顧也越來越周延，呼籲大家要對國家有信心，不因為外力的威脅而退卻，在正確、民主的道路上繼續勇往直前，「我們國家一定可以更好」，透過教育，讓孩子具備更多專業知識，就是未來的希望。
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