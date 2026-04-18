立院紛擾怎解？賴總統曝妙計：蔡其昌接總召後「比較順」

賴清德總統今到台中市水安宮參香，並為民進黨台中市長參選人何欣純以及市議員選舉輔選。總統自曝，面對立法院紛擾，他想出一個妙計，他邀蔡其昌任立院總召，立法院運作明顯順暢，蔡並表示「中央我負責、地方交給何欣純負責打拚」並支持何，這就是團結的台中市、團結的民進黨。

總統今天下午3時30分抵達水安宮，在何欣純、立委蔡其昌、廟方等人陪同下參香，隨後對鄉親發表國政報告。

總統說，他今天參香除了祈求國泰民安、風調雨順，也祈求何欣純高票當選台中市長、市議員選舉全壘打；何欣純、台中要開紅盤也需要大家幫忙，特別向在場鄉親懇託。

總統指出，今天他剛下車，水安宮董事長官進富特別慰勞他「這陣子總統很辛苦，立法院這樣有辦法嗎？」他想出一個妙計，他特別邀請蔡其昌到立法院當總召，蔡常常瞇瞇眼、面帶笑容，「立法院就是要這種人，對國政清楚了解，有協調能力，腰彎得下去、口才又好」，所以蔡其昌做總召後「較順」，請在場鄉親向蔡其昌掌聲鼓勵。

總統說，他感謝蔡其昌，對他的請託義不容辭，並說「總統你說，我絕對聽你的，總統一句話，你叫我去立院做總召，我就做總召」；蔡其昌有膽識之外，也很有風度，蔡其昌說「中央我負責、地方交給何欣純負責打拚」並支持何欣純，並稱讚「這就是團結的台中市、團結的民進黨」。