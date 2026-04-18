快訊

拒付託運費與地勤爆衝突！陸大媽躺地耍賴還裝暈倒 蕭貪行徑全都錄

不給川普面子？伊朗尚未同意第二輪談判 稱美國應放棄「過分要求」

軍購條例協商下周進深水區 美方持續增壓藍「3800億+N版」恐生變數

攸關九合一選戰！民進黨黨部主委改選 16縣市同額競選、高雄受矚

中央社／ 台北18日電
民進黨中央黨部。聯合報系資料照
民進黨中央黨部。聯合報系資料照

民進黨地方黨部主委改選除高雄市下週開放登記外，其餘縣市已截止。此次改選攸關2026年地方選舉輔選體系，有16個縣市是同額競選、其中有8位新人投入接班，台北市立委吳沛憶及高雄市立委黃捷的動向備受關注。

民進黨黨員代表及縣市黨部主委兩年改選一次，根據民進黨規劃，本屆自4月13日起開放領表登記、至17日截止，高雄市時程較晚，預計下週啟動登記作業，並統一於5月24日投票。

根據民進黨統計，目前全國22縣市有16個縣市的縣市黨部主委改選呈現同額競選，另有5個縣市出現兩組以上人馬競逐，高雄市預計下週開始辦理登記，後續發展成為觀察焦點。

在16個同額競選的縣市，有8位黨部主委尋求連任，包括新北市蘇巧慧、台中市許木桂、宜蘭縣邱嘉進、苗栗縣陳詩弦、台東縣張鈺晨、基隆市林明智、新竹市施乃如、連江縣李哲宇。

新人爭取接班黨部主委的8個縣市，包括台北市吳沛憶、新竹縣蘇仁鑑、彰化縣謝翠屏、南投縣吳棋楠、雲林縣蔡永富、屏東縣徐富癸、花蓮縣陳景豊、金門縣游騰弘。

黨內人士指出，此次同額競選的縣市，部分是現任黨部主委尋求連任、也有由新人接棒，整體以穩定布局為主。另出現兩組人馬競逐的縣市，反映地方派系與布局角力，競爭相對激烈。

5個縣市出現兩組相爭，包括台南市現任黨部主委郭國文對決林志展，嘉義市黃大祐對決許明對，桃園市張火爐對壘湯蕙禎，嘉義縣是何嘉恒對戰黃嘉寬，澎湖縣是盧長在交戰許國英。

高雄市方面，現任主委黃文益表態不再參選，地方盛傳高雄市長陳其邁支持立委黃捷接棒，黃捷日前透露正審慎評估。黨內人士透露，黃捷預計21日辦理登記。由於高雄市登記時程較其他縣市延後一週，相關人選布局仍待觀察。

民進黨 高雄 黃捷

延伸閱讀

民進黨台中北區議員開放補提名 陳柏惟受限「兩年條款」無法登記

被評綠營史上最弱高雄市長人選 柯志恩狠酸：賴瑞隆需要很大咖加持

藍彰縣長難產 白避談自推人選

相關新聞

攸關九合一選戰！民進黨黨部主委改選 16縣市同額競選、高雄受矚

民進黨地方黨部主委改選除高雄市下週開放登記外，其餘縣市已截止。此次改選攸關2026年地方選舉輔選體系，有16個縣市是同額...

立院紛擾怎解？賴總統曝妙計：蔡其昌接總召後「比較順」

賴清德總統今到台中市水安宮參香，並為民進黨台中市長參選人何欣純以及市議員選舉輔選。總統自曝，面對立法院紛擾，他想出一個妙計，他邀蔡其昌任立院總召，立法院運作明顯順暢，蔡並表示「中央我負責、地方交給何欣純負責打拚」並支持何，這就是團結的台中市、團結的民進黨。

【總編開箱】直航協商說法火速轉彎 陸委會洩漏了什麼國家機密

大陸近日透過空運小兩會致函我方，呼籲盡快全面恢復兩岸客運直航。有一個值得觀察的場景：陸委會16日下午4時例行記者會，副主委梁文傑說會「將展開評估」，然而，不到兩個小時，陸委會發出新聞稿表示「無立即開放需求」，強硬回拒陸方。賴政府採取對抗的姿態，不讓人意外，但陸委會在短短一個多小時就改口，卻意外透露了更多的訊息。

【即時短評】在教廷與川普之間 「台灣價值」的矛盾與雙標

天主教教宗良十四世呼籲和平反戰，刺痛了美國總統川普的敏感神經；川普不但口出狂言稱，沒有他這個美國總統，良十四世哪裡能當上教宗？甚至在網路社群上發布ＡＩ圖、自比「默西亞」（救世主）耶穌基督。雖然他後來又改口稱是扮演醫師，仍難堵世人悠悠眾口。

獨／郁方聲援剴剴案罵錯人道歉 林月琴：不因受輿論才認錯 應講出錯哪

藝人郁方不滿剴剴案社工一審結果，日前在社群貼出某基金會董事名單，點名民進黨立委林月琴，暗指是之前為社工護航連署發起人，但昨天緊急態度轉彎，發文道歉，稱先前未完整查證。林月琴今表示，「道歉是道什麼歉？歉在哪？」真正的承認錯誤，應是具體講出錯在哪裡，並重新釐清事實，而非因受輿論壓力才說「我錯了。」

傳日本不滿卓榮泰觀賽太高調 蘇一峰狠酸：弄巧成卓

行政院長卓榮泰3月赴日本東京觀看WBC棒球經典賽預賽台捷大戰。根據《日經亞洲》昨天報導，消息人士指日方對卓榮泰此行所引發的高調曝光感到不悅。時常評論時事的醫師蘇一峰在臉書表示，花了200多萬元，熱臉貼日本冷屁股，想要政治操作大內宣，結果惹怒日本。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。