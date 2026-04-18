攸關九合一選戰！民進黨黨部主委改選 16縣市同額競選、高雄受矚

民進黨地方黨部主委改選除高雄市下週開放登記外，其餘縣市已截止。此次改選攸關2026年地方選舉輔選體系，有16個縣市是同額競選、其中有8位新人投入接班，台北市立委吳沛憶及高雄市立委黃捷的動向備受關注。

民進黨黨員代表及縣市黨部主委兩年改選一次，根據民進黨規劃，本屆自4月13日起開放領表登記、至17日截止，高雄市時程較晚，預計下週啟動登記作業，並統一於5月24日投票。

根據民進黨統計，目前全國22縣市有16個縣市的縣市黨部主委改選呈現同額競選，另有5個縣市出現兩組以上人馬競逐，高雄市預計下週開始辦理登記，後續發展成為觀察焦點。

在16個同額競選的縣市，有8位黨部主委尋求連任，包括新北市蘇巧慧、台中市許木桂、宜蘭縣邱嘉進、苗栗縣陳詩弦、台東縣張鈺晨、基隆市林明智、新竹市施乃如、連江縣李哲宇。

新人爭取接班黨部主委的8個縣市，包括台北市吳沛憶、新竹縣蘇仁鑑、彰化縣謝翠屏、南投縣吳棋楠、雲林縣蔡永富、屏東縣徐富癸、花蓮縣陳景豊、金門縣游騰弘。

黨內人士指出，此次同額競選的縣市，部分是現任黨部主委尋求連任、也有由新人接棒，整體以穩定布局為主。另出現兩組人馬競逐的縣市，反映地方派系與布局角力，競爭相對激烈。

5個縣市出現兩組相爭，包括台南市現任黨部主委郭國文對決林志展，嘉義市黃大祐對決許明對，桃園市張火爐對壘湯蕙禎，嘉義縣是何嘉恒對戰黃嘉寬，澎湖縣是盧長在交戰許國英。

高雄市方面，現任主委黃文益表態不再參選，地方盛傳高雄市長陳其邁支持立委黃捷接棒，黃捷日前透露正審慎評估。黨內人士透露，黃捷預計21日辦理登記。由於高雄市登記時程較其他縣市延後一週，相關人選布局仍待觀察。