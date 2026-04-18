【即時短評】在教廷與川普之間 「台灣價值」的矛盾與雙標

天主教教宗良十四世呼籲和平反戰，刺痛了美國總統川普的敏感神經；川普不但口出狂言稱，沒有他這個美國總統，良十四世哪裡能當上教宗？甚至在網路社群上發布AI圖、自比「默西亞」（救世主）耶穌基督。雖然他後來又改口稱是扮演醫師，仍難堵世人悠悠眾口。

教宗十六日在非洲國家喀麥隆發表演說時雖未點名川普，但提到「世界正被少數暴君蹂躪」。反戰與和平理念，本是文明社會的基本共識，川普卻以輕浮的政治語言消費、貶抑和平的十字架，甚至褻瀆天主、褻瀆耶穌基督；滿不在乎，好似稀鬆平常。

這不只是川普與教宗、華府與梵蒂岡之間的齟齬，更是一面映照出台灣價值矛盾的鏡子。

台灣向來對美國「一邊倒」，外交上則仰賴極其有限的邦交國支撐艱困的國際空間。所謂外交，事實上就是依賴美國、自甘當其保護國，豈可對老大哥指指點點？也因此，眼見川普言行失格，聲稱要「毀滅某種文明」，甚至冒犯宗教情懷、貶抑普世價值，台灣官方卻只能低調以對，避免任何表態得罪教廷或美國。噤聲看似「務實」，卻也令人質疑，面對價值與利益衝突，民進黨政府究竟站在哪一邊？

反觀梵蒂岡、這個中華民國在歐洲唯一的邦交國，其對台灣的意義從來不僅止於外交承認，更在於天主教普世教會的價值，諸如反戰、和平、人道關懷。教宗不斷呼籲停止戰爭、促進和解，正是天主教精神的具體體現。然而，面對教廷發出的和平呼聲，台灣卻格外沉默而未積極呼應；究竟是不認同教宗揭櫫的價值？還是不敢對川普表態？

於是弔詭的現象浮現，台灣在外交上緊抓與教廷的邦誼，在價值上卻不能與其同步，而是選擇緊抱美國，對川普的輕蔑言行視而不見。寬容強權、犧牲價值的態度，台灣的雙重標準毫無掩飾。對「梵蒂岡和平」尚且如此，更何況圍剿違背「綠色價值」的「鄭麗文和平」了！

和平應超越政黨與意識形態，不論是國際衝突或兩岸關係。台灣向來標榜民主與人權，卻對和平訴求選擇性採納，這種價值落差如何自圓其說？對民進黨政府而言，「和平」是否並非普世價值，而只是用來作政治表態選擇的工具？台灣難道只要梵蒂岡的邦交，但可犧牲天主教的價值？

若一面高舉「價值外交」，一面依賴強權、對其違背普世價值的荒謬言行視而不見，卻又期待「共享價值的全球自由民主夥伴」能支持台灣、對抗「中國專制威嚇」；抱持如此既雙標又矛盾的心態，台灣的民主與人權價值，在世界上還能說服誰？