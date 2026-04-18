聽新聞
0:00 / 0:00
外交部：嚴厲譴責中國發表貶損台灣主權不實言論
外交部今天表示，中國外交部昨天發布「中華人民共和國和納米比亞共和國外交部長會談共同新聞公報」，提到「台灣是中國領土不可分割的一部分」等謬論，對於中國共產黨在國際間假借他國名義，發表貶損台灣主權不實論述，表達強烈抗議並嚴厲譴責。
外交部中午發布新聞稿指出，中國外交部昨天發布「中華人民共和國和納米比亞共和國外交部長會談共同新聞公報」，其中包含「台灣是中國領土不可分割的一部分」等謬論。外交部對於中國共產黨政府持續在國際間假借他國名義，發表貶損台灣主權的不實論述，表達強烈抗議並予以嚴厲譴責。
外交部嚴正呼籲，國際社會應正視中國長期利用與他國官式往來場合，強行納入矮化台灣主權的文字，企圖營造「國際共識」的假象。這種慣性政治打壓，不僅漠視國際現狀，更顯示中國破壞區域穩定及和平的霸權思維。
外交部重申，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，中共政權未曾一天對台灣擁有治權。任何國家都無法透過單方面聲明或刻意扭曲的言論，改變國際公認的客觀事實。台灣主權只屬於全體台灣民眾，也只有台灣民眾才能決定台灣的未來，各國應尊重國際社會的真實現況，拒絕中國片面的政治操弄，以維護與台灣進行正常往來與交流的權益。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。