外交部：嚴厲譴責中國發表貶損台灣主權不實言論

外交部今天表示，中國外交部昨天發布「中華人民共和國和納米比亞共和國外交部長會談共同新聞公報」，提到「台灣是中國領土不可分割的一部分」等謬論，對於中國共產黨在國際間假借他國名義，發表貶損台灣主權不實論述，表達強烈抗議並嚴厲譴責。

外交部中午發布新聞稿指出，中國外交部昨天發布「中華人民共和國和納米比亞共和國外交部長會談共同新聞公報」，其中包含「台灣是中國領土不可分割的一部分」等謬論。外交部對於中國共產黨政府持續在國際間假借他國名義，發表貶損台灣主權的不實論述，表達強烈抗議並予以嚴厲譴責。

外交部嚴正呼籲，國際社會應正視中國長期利用與他國官式往來場合，強行納入矮化台灣主權的文字，企圖營造「國際共識」的假象。這種慣性政治打壓，不僅漠視國際現狀，更顯示中國破壞區域穩定及和平的霸權思維。

外交部重申，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，中共政權未曾一天對台灣擁有治權。任何國家都無法透過單方面聲明或刻意扭曲的言論，改變國際公認的客觀事實。台灣主權只屬於全體台灣民眾，也只有台灣民眾才能決定台灣的未來，各國應尊重國際社會的真實現況，拒絕中國片面的政治操弄，以維護與台灣進行正常往來與交流的權益。