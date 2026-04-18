快訊

真的動了？油輪船隊自波斯灣出發穿越荷莫茲 多艘準備跟進

油價連三凍！下周95汽油仍維持每公升33.9元

家暴還性侵老婆！Jisoo大嫂血淚控訴遭丈夫殘忍凌辱

聽新聞
0:00 / 0:00

外交部：嚴厲譴責中國發表貶損台灣主權不實言論

中央社／ 台北18日電

外交部今天表示，中國外交部昨天發布「中華人民共和國和納米比亞共和國外交部長會談共同新聞公報」，提到「台灣是中國領土不可分割的一部分」等謬論，對於中國共產黨在國際間假借他國名義，發表貶損台灣主權不實論述，表達強烈抗議並嚴厲譴責。

外交部中午發布新聞稿指出，中國外交部昨天發布「中華人民共和國和納米比亞共和國外交部長會談共同新聞公報」，其中包含「台灣是中國領土不可分割的一部分」等謬論。外交部對於中國共產黨政府持續在國際間假借他國名義，發表貶損台灣主權的不實論述，表達強烈抗議並予以嚴厲譴責。

外交部嚴正呼籲，國際社會應正視中國長期利用與他國官式往來場合，強行納入矮化台灣主權的文字，企圖營造「國際共識」的假象。這種慣性政治打壓，不僅漠視國際現狀，更顯示中國破壞區域穩定及和平的霸權思維。

外交部重申，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，中共政權未曾一天對台灣擁有治權。任何國家都無法透過單方面聲明或刻意扭曲的言論，改變國際公認的客觀事實。台灣主權只屬於全體台灣民眾，也只有台灣民眾才能決定台灣的未來，各國應尊重國際社會的真實現況，拒絕中國片面的政治操弄，以維護與台灣進行正常往來與交流的權益。

中華民國台灣 中共 外交部

延伸閱讀

中日惡化之際⋯日自衛隊艦艇今進入台灣海峽 陸外交部痛批：危險圖謀

日自衛隊艦艇進入台灣海峽 陸國防部批：蓄意挑釁

中國喊兩岸直航 范雲：把交流政治化的是中共不是台灣

中國提供伊朗緊急人道援助 批評美以攻伊不應發生

相關新聞

獨／郁方聲援剴剴案罵錯人道歉 林月琴：不因受輿論才認錯 應講出錯哪

藝人郁方不滿剴剴案社工一審結果，日前在社群貼出某基金會董事名單，點名民進黨立委林月琴，暗指是之前為社工護航連署發起人，但昨天緊急態度轉彎，發文道歉，稱先前未完整查證。林月琴今表示，「道歉是道什麼歉？歉在哪？」真正的承認錯誤，應是具體講出錯在哪裡，並重新釐清事實，而非因受輿論壓力才說「我錯了。」

【即時短評】在教廷與川普之間 「台灣價值」的矛盾與雙標

天主教教宗良十四世呼籲和平反戰，刺痛了美國總統川普的敏感神經；川普不但口出狂言稱，沒有他這個美國總統，良十四世哪裡能當上教宗？甚至在網路社群上發布ＡＩ圖、自比「默西亞」（救世主）耶穌基督。雖然他後來又改口稱是扮演醫師，仍難堵世人悠悠眾口。

傳日本不滿卓榮泰觀賽太高調 蘇一峰狠酸：弄巧成卓

行政院長卓榮泰3月赴日本東京觀看WBC棒球經典賽預賽台捷大戰。根據《日經亞洲》昨天報導，消息人士指日方對卓榮泰此行所引發的高調曝光感到不悅。時常評論時事的醫師蘇一峰在臉書表示，花了200多萬元，熱臉貼日本冷屁股，想要政治操作大內宣，結果惹怒日本。

影／「好嗆！是攻擊嗎？」柯文哲逢甲拜票疑遭噴辣椒水 劉芩妤還原現場

民眾黨前主席柯文哲17日晚陪同台中市西屯區市議員參選人劉芩妤前往逢甲夜市掃街拜票，驚傳遭2名不明人士騎機車噴辣椒水，導致柯、劉與多名志工、隨行人員都現呼吸道不適。劉芩妤深夜受訪時還原相場說明，當時僅一名志工看見歹待作案過程，因此她已請警方調閱周邊監視器，並在18日陪同志工報案。

卓榮泰高調觀賽傳日方不悅 他諷在錯誤時間點惹事生非：簡直是豬隊友

行政院長卓榮泰3月赴日本東京觀賞世界棒球經典賽（WBC）C組預賽的台灣隊與捷克隊比賽。《日經亞洲》昨天報導，消息人士指出，日方對卓榮泰此行所引發的高調曝光感到不悅，部分日方官員認為，賴政府違反雙方默契。百萬網紅Cheap表示，日方「感覺遭背叛」（Felt Betrayed），對院長來說，最貴的可能不是機票，而是失去日本大哥的信任，「院長可能要被賴祥德叫去罰站了」。

冷眼集／卓榮泰經典賽擦邊球遭封殺 還壞了台日關係

閣揆卓榮泰三月初搭乘華航專機赴日本東京觀看ＷＢＣ棒球經典賽預賽台捷大戰，消息一經披露引發國內諸多爭論，綠營先是宣揚外交成績，之後又改口稱「私人、自費」行程，如今真相大白恐是本來應該低調的行程，卻演變成高調曝光。卓揆原本想打擦邊球卻慘遭封殺，還破壞了台日關係，實在得不償失。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。