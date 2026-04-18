獨／郁方聲援剴剴案罵錯人道歉 林月琴：不因受輿論才認錯 應講出錯哪

藝人郁方不滿剴剴案社工一審結果，日前在社群貼出某基金會董事名單，點名民進黨立委林月琴，暗指是之前為社工護航連署發起人，但昨天緊急態度轉彎，發文道歉，稱先前未完整查證。林月琴今表示，「道歉是道什麼歉？歉在哪？」真正的承認錯誤，應是具體講出錯在哪裡，並重新釐清事實，而非因受輿論壓力才說「我錯了。」

林月琴接受聯合報採訪表示，影響力越大的人越應該謹慎小心，因為錯誤的言論不僅影響到個人，更會導致整個社會對公共議題產生錯誤判斷。她直言，「道歉是道什麼歉？歉在哪裡？」真正的承認錯誤，應該是具體講出錯在哪裡，並重新釐清事實，而不是因受輿論壓力才說「我錯了。」

林月琴舉例，先前台北101董事長賈永婕在面對爭議時，示範了「看清事實、修正錯誤」的正面態度。公眾人物的言行往往會影響到年輕一輩及國民，若不講清事實，只是在面對被誤導的群眾，而非真心解決問題。

林月琴憂心地說，若公共討論偏離事實，將動搖社會安全網與社工體系，進而影響國家安全。社工是承擔與解決社會問題的第一線人員，若輿論模糊焦點、隨意找對象攻擊，並不能解決根本問題。

「憤怒不是隨便找一個人來打，打完問題就解決了。」林月琴呼籲，應將社會情緒帶回正規的討論範疇，避免浪費社會版面與能量在無謂的對立上，她因為擁有幼教、社工及犯罪防治的跨領域專業背景，讓她更想釐清制度缺口，並透過修法與制度調整，補強安全網的漏洞。

林月琴表示，不希望任何一個孩子的生命白白離去，每次的悲劇都應轉化為修法與進步的契機，「要讓這些『離開』有價值，那個價值是不要讓同樣的事情再發生。」