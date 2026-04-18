總預算案21日將付委審查 朝野僵局可望有解

藍白因不滿行政院未編列軍人加薪、提升警消所得替代率等預算，杯葛115年度總預算案至今。朝野黨團15日達成共識，同意21日邀行政院長卓榮泰報告總預算案並備質詢後即交審查，且行政院應在半年內，提出有關軍警待遇的修正案，僵局可望有解。

115年度中央政府總預算案尚未進入立法院審議階段，行政院會在去年8月21日通過「115年度中央政府總預算案暨附屬單位預算及綜計表」，歲入共編列新台幣2兆8623億元，歲出編列3兆350億元，送立法院審查。

由於不滿行政院在115年度中央政府總預算案中未編列經立法院通過的軍人加薪、提高退休警消所得替代率的相關預算，民眾黨立法院黨團在去年10月7日對總預算案提出復議，國民黨立法院黨團也表態支持，導致115年度總預算案無法付委審查而卡住。

對於未編列軍人加薪及提高退休警消所得替代率的相關預算，行政院長卓榮泰表示，考量不同公務員間的公平與衡平，總預算案未包含軍人待遇調整以及警消退休條例部分，預計送出總預算案時提出釋憲，未來就釋憲結果做調整，也可回溯發放。

但在野黨不接受行政院的說法，國民黨團表示，依法編列預算是行政院憲政義務，行政院不能因為覺得違憲，就可以先暫時不編列經國會通過的相關預算，立委依法行使職權，不能審查違法的總預算案。

由於朝野遲遲無法取得共識，115年度中央政府總預算從去年10月7日卡關至今，立法院長韓國瑜在4月2日在臉書發文指出，行政機關依法行政是法治國基本原則，對於立法院三讀通過的法律案，行政院即應依法副署並執行；對於總預算案、特別預算案，立法院基於憲法義務，理宜儘速審議、落實監督。他希望朝野共同促進國家發展與民主運作回歸常軌。

最終，韓國瑜在4月15日召集朝野黨團協商，立法院朝野黨團今天協商達成共識，同意21日邀請卓榮泰報告115年度中央政府總預算案編制經過，含志願役軍人加薪及警消退休金等預算編制處理情形，並備質詢，詢答完畢後即交審查，而民眾黨團也撤回日前提出的總預算案的復議案。

另外，朝野也達成共識，朝野黨團同意115年度總預算案付委事宜，為求行政立法互動和諧，同意要點包括，行政院應於115年度中央政府總預算案付委後半年內，提出有關軍人待遇條例及警察人員人事條例的相關修正案及其他有關軍公教保障措施，以展現回應立法保障軍公教權益的意旨。

另針對總預算案完成審查之前，立法院已通過的新興計畫動支案，行政院應予立刻先行執行。立法院於審議新興計畫時，同意如數照列，免予凍結。總預算僵局可望有解。