柯文哲逢甲夜市疑遭噴辣椒水 民眾黨控2人噴不明物...警尚未發現

民眾黨前主席柯文哲昨晚和同黨台中市議員參選人劉芩妤到逢甲夜市掃街拜票，途中柯等突然一陣猛咳，志工等人表示疑遭人噴辣椒水，劉今上午報案表示前後遭4波「無差別攻擊」，有志工目睹2人騎機車噴灑不明物；警方調閱監視器尚未發現，仍持續調查中。

劉芩妤今上午9點和受害志工至台中市警局第六分局報案做筆錄，她說昨晚掃街到晚上8點48分感受一陣刺鼻，瞬間周遭10幾個人開始猛咳嗽。

劉指出，回家和志工核對狀況驚覺不只一波攻擊，從8點第一波廣場，第二波吃烤魚時有志工感受不適，接連第三波、第四波，四波攻擊當下沒有多想，但有1名志工目擊2人騎機車對空中噴灑不明物體。

她也透露，昨掃街過程有遇到不理性民眾、青鳥鬧場，但不能直接斷定就是他們所為，加上自己海巡網路影片時，看到鬧場的青鳥也有錄影片，也有說被辣椒水嗆到刺鼻不停咳嗽，也證實現場有人噴辣椒水。

第六分局副分局長陳谷楓表示，17日晚間民眾黨前主席柯文哲、台中市議員參選人劉芩妤於逢甲夜市掃街拜票，警方全程依規畫派警力隨行，確保活動順利。

警方說，昨活動結束後接獲劉芩妤反映疑遭不明人士噴灑辣椒水，分局已成立專案小組調查，今上午完成受理報案。

警方查，掃街區域為行人徒步區，目前尚未發現所稱2人騎乘機車或可疑人士噴灑情形，警方將持續擴大調相關監視器影像，釐清案情。