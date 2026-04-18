快訊

九合一風雲／高虹安拚連任 綠派莊競程再現空降奇兵？

NBA／魔術轟爆黃蜂禁區「連續三年晉級季後賽」 首輪將戰活塞

聲援剴剴案！郁方罵錯立委林月琴 發文道歉：知錯才會改變

聽新聞
0:00 / 0:00

柯文哲逢甲夜市掃街遭辣椒水 民眾黨報案：4波無差別攻擊

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導
民眾黨台中市議員參選人劉芩妤（右）今上午陪受害志工（中）至第六分局報案。記者曾健祐／攝影
民眾黨台中市議員參選人劉芩妤（右）今上午陪受害志工（中）至第六分局報案。記者曾健祐／攝影

民眾黨前主席柯文哲昨晚到台中逛逢甲夜市，途中疑似遭人朝空中噴灑辣椒水，包括柯在內等黨員、志工20多人吸入刺鼻異味當場被嗆到狂咳，同黨市議員參選人劉芩妤今和受害志工報警，認為遭4波「無差別攻擊」，她也透露昨有遭遇不理性青鳥鬧場，青鳥本身也被嗆到。

劉芩妤今上午9點和受害志工至台中市警局第六分局報案做筆錄，她說昨晚掃街到晚上8點48分感受一陣刺鼻，瞬間周遭10幾個人開始猛咳嗽。

劉指出，回家和志工核對狀況驚覺不只一波攻擊，從8點第一波廣場，第二波吃烤魚時有志工感受不適，接連第三波、第四波，四波攻擊當下沒有多想，但有1名志工目擊2人騎機車對空中噴灑不明物體。

她也透露，昨掃街過程有遇到不理性民眾、青鳥鬧場，但不能直接斷定就是他們所為，加上自己海巡網路影片時，看到鬧場的青鳥也有錄影片，也有說被辣椒水嗆到刺鼻不停咳嗽，也證實現場有人噴辣椒水

被害志工指出，案發時間很微妙、敏感，在柯文哲、劉芩妤走過去就馬上有一股味道，她個人呼吸道敏感就開始狂咳，同時注意四周的人，有看到1輛摩托車2人經過，沒想到活動結束，大家拼湊起來人認為前後有四波攻擊，懷疑是團體行動。

志工說，沒辦法看清楚騎摩托車2人外表、車牌，因為真的沒想到會遭到辣椒水這類攻擊，當下非常憤怒。

民眾黨台中市黨部發言人吳皇昇說，聞到氣味、感受到刺鼻，才馬上觀察周遭，要目擊噴灑當下是有困難的，希望警方能查清。

第六分局目前調閱周邊監視器、密錄器畫面，釐清有無作案人。

民眾黨台中市議員參選人劉芩妤（右）說，昨晚柯文哲掃街遭噴辣椒水，認為前後4波無差別攻擊，盼警方儘速查經。記者曾健祐／攝影
民眾黨台中市議員參選人劉芩妤（右）說，昨晚柯文哲掃街遭噴辣椒水，認為前後4波無差別攻擊，盼警方儘速查經。記者曾健祐／攝影

民眾黨 柯文哲 辣椒水

延伸閱讀

影／「好嗆！是攻擊嗎？」柯文哲逢甲拜票疑遭噴辣椒水 劉芩妤還原現場

影／夜市掃街驚魂！柯文哲遭不明人士噴辣椒水 志工狂咳、無辜民眾也中招

柯文哲昨夜疑遭潑辣椒水攻擊 黃國昌：台灣社會為何變得暴力對立？

力挺炎上店家？柯文哲逛逢甲夜市買「紅茶巴士」 黨部說話了

相關新聞

柯文哲逢甲夜市掃街遭辣椒水 民眾黨報案：4波無差別攻擊

民眾黨前主席柯文哲昨晚到台中逛逢甲夜市，途中疑似遭人朝空中噴灑辣椒水，包括柯在內等黨員、志工20多人吸入刺鼻異味當場被嗆到狂咳，同黨市議員參選人劉芩妤今和受害志工報警，認為遭4波「無差別攻擊」，她也透露昨有遭遇不理性青鳥鬧場，青鳥本身也被嗆到。

柯文哲昨夜疑遭潑辣椒水攻擊 黃國昌：台灣社會為何變得暴力對立？

民眾黨創黨主席柯文哲昨晚到台中逢甲夜市掃街時，遭機車騎士噴灑疑似辣椒水不明液體攻擊，今民眾黨主席、新北市長參選人黃國昌表示，台灣社會為何會變得這麼暴力、這麼對立與衝突，把台灣社會搞得四分五裂，對台灣真的不是好事，這是值得大家省思。

傳日本不滿卓榮泰觀賽太高調 蘇一峰狠酸：弄巧成卓

行政院長卓榮泰3月赴日本東京觀看WBC棒球經典賽預賽台捷大戰。根據《日經亞洲》昨天報導，消息人士指日方對卓榮泰此行所引發的高調曝光感到不悅。時常評論時事的醫師蘇一峰在臉書表示，花了200多萬元，熱臉貼日本冷屁股，想要政治操作大內宣，結果惹怒日本。

影／「好嗆！是攻擊嗎？」柯文哲逢甲拜票疑遭噴辣椒水 劉芩妤還原現場

民眾黨前主席柯文哲17日晚陪同台中市西屯區市議員參選人劉芩妤前往逢甲夜市掃街拜票，驚傳遭2名不明人士騎機車噴辣椒水，導致柯、劉與多名志工、隨行人員都現呼吸道不適。劉芩妤深夜受訪時還原相場說明，當時僅一名志工看見歹待作案過程，因此她已請警方調閱周邊監視器，並在18日陪同志工報案。

卓榮泰高調觀賽傳日方不悅 他諷在錯誤時間點惹事生非：簡直是豬隊友

行政院長卓榮泰3月赴日本東京觀賞世界棒球經典賽（WBC）C組預賽的台灣隊與捷克隊比賽。《日經亞洲》昨天報導，消息人士指出，日方對卓榮泰此行所引發的高調曝光感到不悅，部分日方官員認為，賴政府違反雙方默契。百萬網紅Cheap表示，日方「感覺遭背叛」（Felt Betrayed），對院長來說，最貴的可能不是機票，而是失去日本大哥的信任，「院長可能要被賴祥德叫去罰站了」。

冷眼集／卓榮泰經典賽擦邊球遭封殺 還壞了台日關係

閣揆卓榮泰三月初搭乘華航專機赴日本東京觀看ＷＢＣ棒球經典賽預賽台捷大戰，消息一經披露引發國內諸多爭論，綠營先是宣揚外交成績，之後又改口稱「私人、自費」行程，如今真相大白恐是本來應該低調的行程，卻演變成高調曝光。卓揆原本想打擦邊球卻慘遭封殺，還破壞了台日關係，實在得不償失。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。