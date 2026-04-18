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傳日本不滿卓榮泰觀賽太高調 蘇一峰狠酸：弄巧成卓

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傳日本不滿卓榮泰觀賽太高調 蘇一峰狠酸：弄巧成卓

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
圖為行政院長卓榮泰拿出比賽門票購買的匯款證明。圖／行政院提供
圖為行政院長卓榮泰拿出比賽門票購買的匯款證明。圖／行政院提供

行政院長卓榮泰3月赴日本東京觀看WBC棒球經典賽預賽台捷大戰。根據《日經亞洲》昨天報導，消息人士指日方對卓榮泰此行所引發的高調曝光感到不悅。時常評論時事的醫師蘇一峰在臉書表示，花了200多萬元，熱臉貼日本冷屁股，想要政治操作大內宣，結果惹怒日本。

蘇一峰表示，日媒《日經亞洲》指出，卓榮泰此行原是低調看球，沒想到迅速在台灣媒體上曝光，這讓部分日本官員不滿，甚至覺得遭到「背叛」。

「偷偷摸摸，弄巧成卓」，蘇一峰表示，洋洋得意想要博得美名，想跟日本官員巧遇合體，「台灣來的豬隊友，想蹭日本失敗」，花了200多萬元，外交的大突破，「突破到盲腸了」，大突破到日本生氣了，覺得被民進黨婊到。

日經亞洲 行政院長 日本 卓榮泰 棒球 蘇一峰

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