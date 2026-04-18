卓榮泰高調觀賽傳日方不悅 他諷在錯誤時間點惹事生非：簡直是豬隊友

行政院長卓榮泰3月赴日本東京觀賞世界棒球經典賽（WBC）C組預賽的台灣隊與捷克隊比賽。《日經亞洲》昨天報導，消息人士指出，日方對卓榮泰此行所引發的高調曝光感到不悅，部分日方官員認為，賴政府違反雙方默契。百萬網紅Cheap表示，日方「感覺遭背叛」（Felt Betrayed），對院長來說，最貴的可能不是機票，而是失去日本大哥的信任，「院長可能要被賴祥德叫去罰站了」。

Cheap在臉書表示，根據《日經亞洲》直接引述日本官員的說法，卓榮泰包機去日本看球，日方真的不爽，而且覺得被台灣政府「衝康」。日方說要來可以，但要「低調」，「你卻帶 15 人，包含行政院發言人、攝影師，說是私人行程，帶這麼多人幹嘛？」

「院長顯然把大哥的警告當耳邊風」，他說，要不然就是不帶攝影師OK，就去那邊「被媒體捕捉」，搞這種小聰明，讓日本官員覺得被背叛，台灣不講信用。日方覺得哪有這麼巧，「你一出現在巨蛋，就被官媒中央社迅速報導，不是說好 under the radar（低調）嗎？」這種「不小心曝光」在台灣政壇常見，但對極度重視「默契」與「面子」的日本大哥來說，叫背信忘義。

「在錯誤的時間點惹事生非」，Cheap表示，當時川習會正準備要在3月底會面，日本極力避免給中共抓到任何「挑釁」的藉口，「既然高市首相都給你放綠燈了，就是相信你會乖乖看球，結果你這一鬧，讓阿共找到藉口火烤日本，簡直是豬隊友」。

Cheap表示，《日經亞洲》不是一般的爆料小報，它背後的日本經濟新聞社是全球最大的財經媒體之一，也是《金融時報》FT的母公司。如果《日經亞洲》引述「日本消息人士」說東京感到「被背叛」，通常代表日方官員真的在透過媒體放話，向台灣政府表達強烈的不滿，「給賴祥德政府一張黃牌警告」。

網友表示，「台灣滿地都是這種政治表演藝術家」、「愛到處蹭，蹭到人家不爽，有夠丟臉」、「說個笑話：外交突破」、「日方是要交流，我方是要大內宣」、「顯然被當小的，一點尊嚴也沒有，大概就為了那個任內能踩到日本領土的虛榮感」、「豬隊友，只顧自己大內宣，完全不顧對日本在國際情勢會有多少麻煩」、「不誠信的奸巧卻自以為是聰明」、「弄巧成卓」、「日經亞洲也要變成中共同路人了嗎」、「15人還不夠低調？沒帶個100人說不過去吧」。