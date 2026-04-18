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卓榮泰高調觀賽傳日方不悅 他諷在錯誤時間點惹事生非：簡直是豬隊友

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
行政院長卓榮泰搭機赴日看球強調是自費行程，曾開記者會出示匯款水單。圖／行政院提供
行政院長卓榮泰搭機赴日看球強調是自費行程，曾開記者會出示匯款水單。圖／行政院提供

行政院長卓榮泰3月赴日本東京觀賞世界棒球經典賽（WBC）C組預賽的台灣隊與捷克隊比賽。《日經亞洲》昨天報導，消息人士指出，日方對卓榮泰此行所引發的高調曝光感到不悅，部分日方官員認為，賴政府違反雙方默契。百萬網紅Cheap表示，日方「感覺遭背叛」（Felt Betrayed），對院長來說，最貴的可能不是機票，而是失去日本大哥的信任，「院長可能要被賴祥德叫去罰站了」。

Cheap在臉書表示，根據《日經亞洲》直接引述日本官員的說法，卓榮泰包機去日本看球，日方真的不爽，而且覺得被台灣政府「衝康」。日方說要來可以，但要「低調」，「你卻帶 15 人，包含行政院發言人、攝影師，說是私人行程，帶這麼多人幹嘛？」

「院長顯然把大哥的警告當耳邊風」，他說，要不然就是不帶攝影師OK，就去那邊「被媒體捕捉」，搞這種小聰明，讓日本官員覺得被背叛，台灣不講信用。日方覺得哪有這麼巧，「你一出現在巨蛋，就被官媒中央社迅速報導，不是說好 under the radar（低調）嗎？」這種「不小心曝光」在台灣政壇常見，但對極度重視「默契」與「面子」的日本大哥來說，叫背信忘義。

「在錯誤的時間點惹事生非」，Cheap表示，當時川習會正準備要在3月底會面，日本極力避免給中共抓到任何「挑釁」的藉口，「既然高市首相都給你放綠燈了，就是相信你會乖乖看球，結果你這一鬧，讓阿共找到藉口火烤日本，簡直是豬隊友」。

Cheap表示，《日經亞洲》不是一般的爆料小報，它背後的日本經濟新聞社是全球最大的財經媒體之一，也是《金融時報》FT的母公司。如果《日經亞洲》引述「日本消息人士」說東京感到「被背叛」，通常代表日方官員真的在透過媒體放話，向台灣政府表達強烈的不滿，「給賴祥德政府一張黃牌警告」。

網友表示，「台灣滿地都是這種政治表演藝術家」、「愛到處蹭，蹭到人家不爽，有夠丟臉」、「說個笑話：外交突破」、「日方是要交流，我方是要大內宣」、「顯然被當小的，一點尊嚴也沒有，大概就為了那個任內能踩到日本領土的虛榮感」、「豬隊友，只顧自己大內宣，完全不顧對日本在國際情勢會有多少麻煩」、「不誠信的奸巧卻自以為是聰明」、「弄巧成卓」、「日經亞洲也要變成中共同路人了嗎」、「15人還不夠低調？沒帶個100人說不過去吧」。

日經亞洲 行政院長 台灣隊 卓榮泰

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日經亞洲昨日報導，據消息人士指出，行政院長卓榮泰三月前往日本東京觀賞棒球經典賽，高調的行程安排與處理方式引發部分日本官員不滿，甚至感覺「被背叛」。行政院和外交部統一口徑表示，卓院長赴日觀賽一事，相關安排就是單純的私人行程，沒有進一步說明。不過在野立委擔憂，台日之間的外交互信可能蒙上陰影。

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閣揆卓榮泰三月初搭乘華航專機赴日本東京觀看ＷＢＣ棒球經典賽預賽台捷大戰，消息一經披露引發國內諸多爭論，綠營先是宣揚外交成績，之後又改口稱「私人、自費」行程，如今真相大白恐是本來應該低調的行程，卻演變成高調曝光。卓揆原本想打擦邊球卻慘遭封殺，還破壞了台日關係，實在得不償失。

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民眾黨前主席柯文哲今晚陪同台中市西屯區市議員參選人劉芩妤前往逢甲夜市掃街拜票，驚傳遭2名不明人士騎機車噴辣椒水，導致柯、劉與多名志工、隨行人員都現呼吸道不適。劉芩妤深夜受訪時還原相場說明，當時僅一名志工看見歹待作案過程，因此她已請警方調閱周邊監視器，並在明天陪同志工報案。

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