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冷眼集／卓揆擦邊球遭封殺 還壞了台日關係

聯合報／ 本報記者／李人岳
行政院長卓榮泰3月7日閃電飛往東京，觀看中華對戰捷克的比賽，卻蒙上「公器私用」陰影。圖為卓榮泰（右）8日前往台北車站與民眾一起觀賞WBC台韓戰。圖／聯合報系資料照片 曾原信
行政院長卓榮泰3月7日閃電飛往東京，觀看中華對戰捷克的比賽，卻蒙上「公器私用」陰影。圖為卓榮泰（右）8日前往台北車站與民眾一起觀賞WBC台韓戰。圖／聯合報系資料照片 曾原信

閣揆卓榮泰三月初搭乘華航專機赴日本東京觀看ＷＢＣ棒球經典賽預賽台捷大戰，消息一經披露引發國內諸多爭論，綠營先是宣揚外交成績，之後又改口稱「私人、自費」行程，如今真相大白恐是本來應該低調的行程，卻演變成高調曝光。卓揆原本想打擦邊球卻慘遭封殺，還破壞了台日關係，實在得不償失。

今年三月初世界棒球經典賽在東京巨蛋登場，卓榮泰一行人從公務專用的空軍松指部登機，搭乘華航專機啟程，引發在野陣營連番質疑，國防部長顧立雄一席「民航機也能使用松指部機坪」的發言，也儼然提油救火、愈描愈黑。

更嚴重的問題是，卓揆現身滿是台灣球迷的東京巨蛋內野觀眾席，第一時間自然引發國內媒體矚目、跟進，綠營政治人物及側翼更是紛紛大讚，卓榮泰是雙方斷交超過半世紀來，首位踏上日本本土的閣揆，堪稱「外交大突破」。然而卻立刻遭日本官房長官木原稔打臉，卓榮泰與行政院也改口堅稱「私人、自費」行程，其中的曲折與不合理之處，令人霧裡看花。

如今日媒披露，原來台灣曾提出逾十五人的訪團名單，東京要求刪除發言人及攝影人員未果；東京巨蛋觀賽也很快被國內官方媒體披露並且大作，本來應該低調的行程卻演變成高調曝光，致使日方不滿，甚至感到「被背叛」。

日本首相高市早苗立場本來就相對友台且對中國大陸強硬，民進黨政府更是積極拉攏高市內閣，讓台日關係有機會進展，不無道理。然而外交關係的推展往往須小心、低調、慎重，才能累積互信，但民進黨政府卻滿腦子想得分、想出口轉內銷，如今說好聽是「棒球外交」，但卻是在消費日方難得的善意，只想賺取對內的政治利益，如今恐怕賠上台日外交難能可貴的互信。

日本 顧立雄 東京巨蛋 卓榮泰 華航

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影／夜市掃街驚魂！柯文哲遭不明人士噴辣椒水 志工狂咳、無辜民眾也中招

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