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台日掀波…日經：卓榮泰高調觀賽 日感到被背叛

聯合報／ 記者李人岳張文馨劉懿萱張曼蘋王小萌周辰陽／連線報導
行政院長卓榮泰搭機赴日看球強調是自費行程，曾開記者會出示匯款水單。圖／行政院提供
行政院長卓榮泰搭機赴日看球強調是自費行程，曾開記者會出示匯款水單。圖／行政院提供

日經亞洲昨日報導，據消息人士指出，行政院長卓榮泰三月前往日本東京觀賞棒球經典賽，高調的行程安排與處理方式引發部分日本官員不滿，甚至感覺「被背叛」。行政院和外交部統一口徑表示，卓院長赴日觀賽一事，相關安排就是單純的私人行程，沒有進一步說明。不過在野立委擔憂，台日之間的外交互信可能蒙上陰影。

行政院長卓榮泰三月前往日本東京觀賞世界棒球經典賽（ＷＢＣ）Ｃ組預賽的中華隊與捷克隊比賽，日經亞洲十七日報導，消息人士指出，此行的安排與處理方式引發部分日本官員私下不滿，凸顯台北在推動外交時面臨的特殊兩難。

日經亞洲報導指出，儘管外界普遍將此行視為台日關係升溫的象徵，但多名知情人士表示，日方對卓榮泰此行所引發的高調曝光感到不悅。原本預期應低調進行的行程，卻很快在台灣媒體曝光，導致部分日方官員認為，賴政府違反雙方默契。

日經亞洲報導指出，知情人士指出，台灣曾提交逾十五人訪團名單，東京要求刪除發言人及攝影人員未果。中央社也很快曝光卓榮泰在東京巨蛋觀賽。消息人士直言，東京「感到被背叛」，恐影響雙方在敏感議題的合作，並增加未來訪問難度。

日經亞洲報導指出，不過消息人士也指出，儘管東京對此事件確實不滿，但雙方高層之間的善意與良好關係仍然存在。

政院人士表示，一如台日雙方日前說明，卓院長赴日觀賽一事，相關安排就是單純的私人行程，非常清楚，沒有進一步說明。外交部也表示，卓院長赴日觀賽一事為私人行程，外交部沒有進一步評論。

國民黨立委王鴻薇說，卓榮泰赴日看棒球還帶發言人、攝影官，擺明就是要宣傳，結果踩到日方紅線，一直都有聽說日方對此很不滿，且外交部長林佳龍備詢時，也不敢說是公務行程，只頻說是私人行程，就怕觸怒日方，她也憂心影響未來日本對台灣的外交關係。

民眾黨立法院黨團總召陳清龍說，卓榮泰一開始大內宣稱私人自費行程，謊言被戳破後，仍硬拗；更令人擔心的是，日媒報導，卓榮泰此行違反雙方默契，不僅硬要帶發言人與攝影同仁隨行，還刻意高調曝光。是否為了大內宣訪日成果，而影響台日關係？卓榮泰有必要出來講清楚。

民進黨立院黨團副幹事長陳培瑜表示，行政院先前已公開說明過此事，尊重行政院長在假日時的私人行程，卓揆去幫選手加油，國人一定也都深有同感，也都恨不得自己也在球場上。

台北 行政院長 中華隊 卓榮泰

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