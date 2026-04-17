影／「好嗆！是攻擊嗎？」柯文哲逢甲拜票疑遭噴辣椒 劉芩妤還原現場

民眾黨前主席柯文哲今晚陪同台中市西屯區市議員參選人劉芩妤前往逢甲夜市掃街拜票，驚傳遭2名不明人士騎機車噴辣椒水，導致柯、劉與多名志工、隨行人員都現呼吸道不適。劉芩妤深夜受訪時還原相場說明，當時僅一名志工看見歹待作案過程，因此她已請警方調閱周邊監視器，並在明天陪同志工報案。

柯文哲今晚7時40分在民眾黨台中市黨部主委陳清龍以及劉芩妤陪同下逛逢甲夜市，受到大批小草們熱情歡迎，劉芩妤充當「地陪」向柯文哲介紹在地美食與商圈發展，兩人由逢甲路一路逛到文華路，沿途與攤商及遊客互動。

從直播畫面可見，柯文哲手遮住鼻子，表情略有不適，周邊志工、民眾不停咳嗽，還有人驚呼「好嗆！」「這是一個攻擊吧？」柯文哲說「我也有感覺到」有人接著說「這不會是辣椒粉的攻擊吧？」

劉芩妤說，事發大約在今晚8時50分，當時她和柯文哲逛完靠近逢甲大學門口最後一攤地瓜球攤，步行到逢甲大學門口旁集合拍照，突然一旁有志工開始狂咳，然後包括她和柯和附近的人也開始狂咳，大家至少咳三分鐘，才開始有人意識到可能被辣椒水攻擊，但當時沒人反映有看到攻擊者。

劉芩妤指出，直到她發現，最外圍的一名志工咳最久，經詢問才知道，當時有二名男子共乘一輛機車對她們噴辣椒水，且只有這名志工看到，因此她隨後就向現場警方反映，但因為歹徒作案過程沒人拍到，因此她選擇請警方調閱周邊監視器，並在明天陪同志工報案。

劉芩妤強調，在場多人包括柯文哲在內呼吸道嚴重不適，更波及多名無辜市民，對公共安全造成極大威脅，針對此惡意暴力行為，我們予以嚴正譴責。明天早上9時將陪同受害志工前往台中市警察局第六分局正式報案，絕不姑息。