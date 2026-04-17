柯文哲逛逢甲夜市疑遭噴辣椒水 警方調監視器、密錄器釐清

民眾黨前主席柯文哲今晚到台中逛逢甲夜市，途中疑似遭人朝空中噴灑辣椒水，包括柯在內等黨員吸入刺鼻異味當場被嗆到狂咳，同黨市議員參選人劉芩妤也直言安全遭嚴重威脅，預計明上午赴台中市警局第六分局報案；警方將調閱監視器、密錄器畫面釐清，並依規定受理調查。

根據現場畫面，柯文哲晚間陪同劉芩妤掃街派票途中，眾人突然聞到一陣刺鼻氣味，隨即掩鼻但仍忍不住猛咳好幾聲，有人質疑是否被噴辣椒水、是遭到攻擊嗎，包括柯及同黨人士、志工都表達不適。

劉芩妤表示，該行為已對公共安全造成嚴重威脅，表達強烈譴責，絕不姑息暴力行為，她明（18日）早上9點，將陪同受影響志工前往台中市政府警察局第六分局報案，要求警方儘速釐清案情、追查涉案人士。

據了解，柯文哲今在逢甲夜市行程，警方均有在側注意狀況，當下疑僅有柯及鄰近周圍人士有咳嗽等不適反應，警方將調閱現場監視器、密錄器畫面，確認有無行為人士，全案依規定受理。