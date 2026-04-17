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夜市掃街驚魂！柯文哲遭不明人士噴辣椒水 志工狂咳、無辜民眾也中招

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影／夜市掃街驚魂！柯文哲遭不明人士噴辣椒水 志工狂咳、無辜民眾也中招

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
民眾黨前主席柯文哲今天晚上到逢甲夜市陪同參選人劉岑妤掃街，被噴辣椒水，沿路咳嗽。圖／劉岑妤提供
民眾黨前主席柯文哲今天晚上到逢甲夜市陪同參選人劉岑妤掃街，被噴辣椒水，沿路咳嗽。圖／劉岑妤提供

民眾黨主席柯文哲今（17）日晚間陪同西屯區市議員參選人劉芩妤前往逢甲夜市掃街拜票，現場卻驚傳遭不明人士騎機車接近，朝人群與空氣中噴灑辣椒水，導致多名志工與隨行人員出現呼吸道不適，甚至波及現場民眾，引發安全疑慮。從直播畫面可見，柯文哲手遮住鼻子，表情略有不適，周邊志工不停咳嗽。

劉芩妤說，她和柯文哲在逢甲夜市掃街時，遭兩名騎乘機車之不明人士，惡意向志工及空氣中噴灑辣椒水，現場造成多人呼吸道嚴重不適，對公共安全造成極大威脅，嚴正譴責此惡意暴力行為，並將在明早9時報警。

柯文哲今晚7時40分在民眾黨台中市黨部主委陳清龍以及劉芩妤陪同下，逛逢甲夜市大學站買紅茶，受到大批小草們熱情歡迎，爭相拍照、合影。

劉芩妤說，稍早她與柯文哲主席於逢甲夜市掃街時，遭兩名騎乘機車之不明人士，惡意向志工及空氣中噴灑辣椒水。造成在場多人呼吸道嚴重不適，更波及現場多位無辜市民，對公共安全造成極大威脅，針對此惡意暴力行為，我們予以嚴正譴責。明天早上9時將陪同受害志工前往台中市警察局第六分局正式報案，絕不姑息。

柯文哲 逢甲夜市 台中

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