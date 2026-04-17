力挺炎上店家？柯文哲逛逢甲夜市買「紅茶巴士」 黨部說話了

民眾黨前主席柯文哲今晚逛台中逢甲夜市，首站購買曾因陸配老闆娘嗆「青鳥去曬太陽」遭炎上出征的知名搖飲品牌「紅茶巴士」，引發外界聯想此舉以行動力挺。民眾黨台中市黨部發言人吳皇昇說，該處僅為安排好的下車點，因此買紅茶「剛好而已，不要想太多」。

柯文哲今晚到逢甲夜市逛街，為民眾黨台中市西屯區市議員參選人劉芩妤助選，柯文哲今晚7時40分在民眾黨台中市黨部主委陳清龍以及劉芩妤陪同下，抵達「紅茶巴士」逢甲大學站買紅茶，受到大批小草們熱情歡迎，爭相拍照、合影。

至於柯文哲為何逛逢甲夜市的首站買紅茶？一旁的小草議論，可能是這家紅茶店遭青鳥炎上、出征，阿伯情義相挺買紅茶。

劉芩妤現場充當「地陪」向柯文哲介紹在地美食與商圈發展，兩人由逢甲路一路逛到文華路，沿途與攤商及遊客互動。柯文哲被小草們層層包圍，今天逢甲夜市人潮多，還有很多逛街的民眾看到柯文哲，也開心喊「是阿伯！」、「阿伯加油！」柯文哲當場向對方揮手致意。

民眾黨前主席柯文哲（中）今晚在台中市黨部主委陳清龍（右）、市議員參選人劉芩妤陪同下逛逢甲夜市。記者趙容萱／攝影

民眾黨前主席柯文哲（右）今晚逛台中逢甲夜市，為同黨台中市西屯區市議員參選人劉芩妤（左）助選。記者趙容萱／攝影

民眾黨前主席柯文哲（右）今晚逛台中逢甲夜市，首站購買「紅茶巴士」，引發外界聯想。記者趙容萱／攝影