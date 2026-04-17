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卓榮泰觀經典賽傳引日方不滿 陳清龍：為內宣訪日成果而影響關係？

聯合報／ 記者王小萌/台北即時報導
行政院長卓榮泰（左）「自費包機」赴日觀看世界棒球經典賽，如今傳出因行徑高調引發部分日方官員不滿。圖／聯合報系資料照片
行政院長卓榮泰（左）「自費包機」赴日觀看世界棒球經典賽，如今傳出因行徑高調引發部分日方官員不滿。圖／聯合報系資料照片

日經亞洲今天報導，據消息人士指出，行政院長卓榮泰3月前往日本東京觀賞棒球經典賽，高調的行程安排與處理方式引發部分日本官員不滿。對此，民眾黨立法院黨團總召陳清龍表示，卓榮泰是否為了大內宣訪日成果，而影響台日關係，有必要出來講清楚。

根據日經亞洲報導，多名知情人士表示，日方對卓榮泰此行所引發的高調曝光感到不悅。原本預期應低調進行的行程，卻很快在台灣媒體曝光，導致部分日方官員認為，賴政府違反雙方默契。據指出，台灣曾提交逾15人訪團名單，東京要求刪除發言人及攝影人員未果，中央社也很快曝光卓榮泰在東京巨蛋觀賽。消息人士直言，東京「感到被背叛」，恐影響雙方在敏感議題的合作。

對此，陳清龍表示，出國為國手加油，只要不影響公務，並非是壞事。然而，卓榮泰一開始大內宣稱私人自費行程，謊言被戳破後，仍持續硬坳，凸顯民進黨的傲慢特權心態。

陳清龍說，更令人擔心的是，日媒報導，卓榮泰此行根本違反雙方默契，不僅硬要帶發言人與攝影同仁隨行，還刻意高調曝光。是否為了大內宣訪日成果，而影響台日關係？卓榮泰有必要出來講清楚。

卓榮泰 日本 東京 經典賽 陳清龍

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