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北市民進黨部主委登記 吳沛憶同額選舉
民進黨台北市黨部主委改選，今天是黨部主委領表登記截止日，民進黨台北市黨部執行長陳嘉行今傍晚5點公布，黨部主委登記只有立法委員吳沛憶一位，並預計於5月24日選舉。
黨部主委領表時間從13日到17日登記截止，現任民進黨台北市黨部主委張茂楠由於兩屆任期將屆滿，因此英系的吳沛憶於13日一早到黨部領表，張茂楠陪同完成登記參選。
吳沛憶今表示，參選主委是為了黨務革新，未來有很多事要做。這段時間她持續拜會地方、與各界交換意見，要推動首都黨部年輕化、走進社區，預計成立影音小組、政策平台強化回應民意、貼近市民需求。
吳沛憶也說，她不只要做北市第一個女性主委，也要結合民間力量推動國際交流、全民運動及藝術文化活動，讓市民看見首都黨部的願景。
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