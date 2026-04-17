快訊

過去無家暴紀錄…京都11歲男童棄屍命案 警破案細節曝光「關鍵在繼父手機」

大甲媽上轎千里眼神像落地！一票藍綠政要傻眼 民俗專家示警「媽祖的警訊」

聽新聞
0:00 / 0:00

北市民進黨部主委登記 吳沛憶同額選舉

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
民進黨北市黨部主委改選，僅吳沛憶登記參選。圖／吳沛憶辦公室提供
民進黨北市黨部主委改選，僅吳沛憶登記參選。圖／吳沛憶辦公室提供

民進黨北市黨部主委改選，今天是黨部主委領表登記截止日，民進黨台北市黨部執行長陳嘉行今傍晚5點公布，黨部主委登記只有立法委員吳沛憶一位，並預計於5月24日選舉。

黨部主委領表時間從13日到17日登記截止，現任民進黨台北市黨部主委張茂楠由於兩屆任期將屆滿，因此英系的吳沛憶於13日一早到黨部領表，張茂楠陪同完成登記參選。

吳沛憶今表示，參選主委是為了黨務革新，未來有很多事要做。這段時間她持續拜會地方、與各界交換意見，要推動首都黨部年輕化、走進社區，預計成立影音小組、政策平台強化回應民意、貼近市民需求。

吳沛憶也說，她不只要做北市第一個女性主委，也要結合民間力量推動國際交流、全民運動及藝術文化活動，讓市民看見首都黨部的願景。

北市 民進黨 吳沛憶

延伸閱讀

選竹北市長？邱臣遠鬆口：民眾竹北隊成軍 「讓自己成為最好選擇」

拚扎根彰化基層！民眾黨「兩顆太陽」積極助選

「魏兩億」是誰？柯、黃合體彰化輔選 柯文哲大啖美食沒回答

相關新聞

卓榮泰觀經典賽傳引日方不滿 陳清龍：為內宣訪日成果而影響關係？

日經亞洲今天報導，據消息人士指出，行政院長卓榮泰3月前往日本東京觀賞棒球經典賽，高調的行程安排與處理方式引發部分日本官員不滿。對此，民眾黨立法院黨團總召陳清龍表示，卓榮泰是否為了大內宣訪日成果，而影響台日關係，有必要出來講清楚。

【重磅快評】老共一紙函文 就讓葉公好龍的賴政府當場現形

大陸近日透過空運小兩會致函我方，呼籲盡快全面恢復兩岸客運直航。過去十年，兩岸不僅官方，就連透過「白手套」的協商機制也幾近停擺，北京舉凡提及有關空運、觀光等事務，民進黨政府制式反應就是呼籲透過小兩會磋商，並將兩岸交流障礙...

卓榮泰WBC觀戰傳日方不滿「被背叛」 外交部：私人行程沒有評論

日經亞洲報導，行政院長卓榮泰3月前往日本東京觀賞世界棒球經典賽（WBC），此行卻引發部分日本官員私下質疑高調曝光，違反雙方默契。我外交部表示，卓榮泰為私人行程，沒有評論。

北市民進黨部主委登記 吳沛憶同額選舉

民進黨台北市黨部主委改選，今天是黨部主委領表登記截止日，民進黨台北市黨部執行長陳嘉行今傍晚5點公布，黨部主委登記只有立法委員吳沛憶一位，並預計於5月24日選舉。

總預算卡關報內政部核定 嘉義市15年前創下全台首例

花蓮縣總預算遲未完成審議，縣府近日函請內政部核定，創下花蓮自治史首例。類似情況過去也曾發生，嘉義市15年前就因府會衝突，導致總預算卡關長達8個月，最終由內政部出手定案。

「台美關係就像爬山」蔡英文臉書曬照 與谷立言相約爬山

前總統蔡英文透過臉書分享與美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene），相約去爬山；她說，台美關係就像爬山，是雙方共同克服困難、攀登山頂的堅實夥伴關係。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。