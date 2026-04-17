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配合大陸發表言論損台灣主權 外交部向越南表達不滿

中央社／ 台北17日電

中國國家主席習近平15日會晤越共中央總書記兼國家主席蘇林，雙方發表聯合聲明稱「台灣是中國領土不可分割的一部分」。外交部今天予以嚴正駁斥，對越方再度配合中國發表損害台灣主權言論，已向越南政府表達強烈遺憾與不滿。

外交部下午發布新聞稿指出，習近平15日會晤蘇林（To Lam），會後共同發表「越南社會主義共和國和中華人民共和國關於在新時期持續深化全面戰略合作夥伴關係、推動構建更高水平具有戰略意義的越中命運共同體的聯合聲明」，其中謬稱「台灣是中國領土不可分割的一部分」，外交部予以嚴正駁斥。

外交部嚴正重申，中華民國台灣為民主自由國家，與專制的中華人民共和國互不隸屬，這是長期以來國際社會普遍認知的客觀事實，也是當前台海現狀，中華人民共和國從未統治過台灣，台灣也絕非中華人民共和國的一部分，唯有台灣經由民主程序產生的政府，才有權在包括聯合國體系在內的國際場域代表台灣人民，中國及其附和國家均無置喙餘地。

外交部指出，對於中國政府屢藉與他國領導人會談之機，發表貶損台灣主權的不實言論，並一再誤導國際視聽，外交部予以嚴厲譴責；越南曾在2024年8月與中國共同發表對台不友善聲明，之後經台越雙方努力穩定雙邊關係，但越方此次又再度配合中國發表損害台灣主權的言論，外交部已向越南政府表達強烈遺憾與不滿。

外交部再次呼籲，相關國家切勿罔顧歷史事實，應正視中國極權專制的本質，避免附和其顛倒是非、貶抑台灣主權或合理化威權擴張意圖的論述，國際社會應共同防範此類言論所造成的混亂與衝突風險。

外交部強調，台灣將持續捍衛自由民主價值，並與所有民主陣營夥伴強化合作，共同遏制威權主義擴張，堅定守護台海的和平安全，並維護印太地區的自由、開放與繁榮。

外交部 越南

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