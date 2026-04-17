【重磅快評】老共一紙函文 就讓葉公好龍的賴政府當場現形

大陸近日透過空運小兩會致函我方，呼籲盡快全面恢復兩岸客運直航。過去十年，兩岸不僅官方，就連透過「白手套」的協商機制也幾近停擺，北京舉凡提及有關空運、觀光等事務，民進黨政府制式反應就是呼籲透過小兩會磋商，並將兩岸交流障礙推給對岸。沒想到，如今大陸真的透過小兩會要求協商，賴政府卻推三阻四、慌了手腳，老共光靠一紙函文，就讓賴政府立刻現出原形。

民進黨二次執政後，兩岸交流逐漸趨於停滯，尤其是不斷上升的敵意螺旋，北京在2019年8月起宣布暫停陸客自由行，而2020年初新冠疫情爆發，蔡政府也火速關閉兩岸空運及人民往來。對岸的陸客團喊卡，台灣也祭出禁止組團赴陸旅行的禁團令。雖然疫情早已過去，但兩岸觀光、航點卻再也回不去了，陸客團未開放，台灣的禁團令到現在也依舊未解。

過去幾年，雖然陸方陸續釋出放寬部分省分人民赴台旅行或是開放農產品進口的消息，民進黨政府萬變不離其宗的說法，必定是政府向來支持兩岸「健康有序」交流，呼籲對岸必須循既有協商機制「坐下來談」，就是看準了北京拒絕與民進黨政府官方接觸，順勢把阻礙兩岸交流的責任推給北京政府。

近日，國民黨主席鄭麗文赴陸訪問後，大陸釋出惠台10項措施，賴政府採取一貫的對抗姿態，就在「鄭習會」後兩天，大陸「海峽兩岸航空運輸交流委員會」就主動表示，已透過「台北市航空運輸商業同業公會」聯繫管道再次致函我方，呼籲盡快全面恢復兩岸客運直航。

根據「海峽兩岸空運協議」，兩岸航空事務性聯繫由「民航小兩會」對接溝通，雙方對口單位即為大陸「海峽兩岸航空運輸交流委員會」及我方的「台北市航空運輸商業同業公會」。陸方的這項舉動形同再次啟動民航小兩會的溝通機制。

賴政府迎來了念茲在茲的小兩會協商，照理應該欣然接受，但賴政府的反應卻完全不是這麼一回事，甚至還有些驚慌失措。陸委會16日下午4點記者會，副主委梁文傑才說「將展開評估」，不到兩個小時，陸委會發出新聞稿變成「無立即開放需求」，回拒了陸方。誰在阻擋兩岸交流，答案已經很清楚。

對於陸方要求開放西安、哈爾濱、蘭州及烏魯木齊等航點，梁文傑還說，這些航點回程「缺乏回頭客」，對航空公司缺乏吸引力，還說這些航點多屬旅遊性質，並非不可替代，旅客大可利用北京、上海、廣州或深圳等大城市轉機前往，不僅航班選擇更多，票價甚至比直飛更划算。

不知道梁文傑說這些話時會不會覺得心虛，有沒有需求，航空業者自會評估，一切就是回歸市場機制，有航點但沒市場自然就不會有航班，不勞梁文傑幫航空公司精算；何況，現行兩岸客運就是因為民進黨政府卡東卡西，才會影響需求，如此說法根本倒果為因。至於說轉機比較便宜，聽在人民的耳朵裡，令人聯想到周星馳電影裡的台詞「官啊！」

古人葉公以喜歡龍聞名，但真龍下凡到他家，他卻被嚇得面無人色，後人就用葉公好龍比喻「人說一套，做一套，口是心非」。「今之葉公」不正是賴政府嗎？