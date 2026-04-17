總預算卡關報內政部核定 嘉義市15年前創下全台首例

花蓮縣總預算遲未完成審議，縣府近日函請內政部核定，創下花蓮自治史首例。類似情況過去也曾發生，嘉義市15年前就因府會衝突，導致總預算卡關長達8個月，最終由內政部出手定案。

回顧當時，嘉義市政府於民國100年10月將101年度總預算案送交市議會審議，並完成歲入、歲出初審，不過，同年11月1日定期會期間，市政總質詢首日即爆發激烈衝突，時任市長黃敏惠與議員黃秋澤、張榮藏多次言語交鋒，甚至出現推擠場面。

黃敏惠隨後率市府一級主管離開議場，議事陷入混亂。議員黃秋澤提議休會，經6名議員附議後，時任代理議長邱芳欽裁決通過無限期休會，導致總預算審議程序中斷。

由於議會長期停擺，嘉義市政府依「地方制度法」第40條規定，報請內政部協助處理。內政部於隔年5月邀集市府與議會代表協商，但未能達成共識，最終在同年6月召集中央相關部會檢視後，決定依市府原編列的109億元預算案照案通過，未做刪減，成為全台首例。

此次花蓮縣因議會遲未排審總預算，縣府決定報請內政部核定，後續是否比照嘉義市案例處理，備受關注。