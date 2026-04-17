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推商用車電動化 卓榮泰：相關補助年底公告範圍擴大

中央社／ 台北17日電
行政院長卓榮泰。聯合報系資料照／記者曾原信攝影
行政院長卓榮泰。聯合報系資料照／記者曾原信攝影

國民黨立委黃健豪關注政府推動使用電動商用車輛的相關補助，行政院卓榮泰今天表示，目前計畫將相關補助編入明年度預算，補助範圍也會擴大，包括電動貨車、電動大客車與電動三輪物流機車。經濟部長龔明鑫說，年底就會公告，一定會做。

為實現台灣2050年淨零轉型「運具電動化」目標，經濟部積極推動電動車技術自主化與國產化工作。經濟部表示，在產創平台計畫支持下，鴻華先進打造首款國產電動小客車 Model C（LUXGEN n7）；中華汽車推出首款國產3.5噸電動小貨車，國產零組件高達9成。

立法院會今天繼續進行施政總質詢，國民黨立委黃健豪指出，國產車廠在去年9月配合政府政策，配合經濟部運具電動化、無碳化推出電動小貨車，結果去年11月時，交通部提出「商用車輛電動化及無碳化減碳旗艦行動計畫」，推動使用電動小貨車，平均補助每輛車新台幣50萬元。

黃健豪表示，這筆補助原訂今年要推出，但至今相關預算卻還未編列、沒有執行。對消費者來說，當然是等到補助確定後才會購買車輛；行政院是一片好意，但部會間的溝通協調出現時間落差，導致國產車廠在去年就配合政府政策推出相應車款，結果卻陷入困境。

列席的龔明鑫指出，相關補助在今年年底就會公告，一定會做。卓榮泰表示，目前計畫將相關補助編入明年度預算，補助範圍也會擴大，包括電動貨車、電動大客車、電動三輪物流機車、電動商用小客車及氫燃料大客車等。

黃健豪指出，國產車廠在去年就配合政策推出相應車款，但政府要等到今年底才會公告相關補助，等於這些配合政府政策的國產車廠今年一整年的營收就沒有了，恐血本無歸。

卓榮泰表示，他會請交通部、經濟部跟業者談一談，是否有需要政府再做一些政策或實質上的協助，他認為這是政府應該要做的。

行政院 卓榮泰 龔明鑫 電動車

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