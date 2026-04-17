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台灣外交官進亞利桑那州議會 用珍奶舉杯見證友誼

中央社／ 洛杉磯16日專電
駐洛杉磯台北經濟文化辦事處長馬博元（前左）16日在亞利桑那州眾議會見證友台文告。圖／中央社（駐洛杉磯辦事處提供）
駐洛杉磯台北經濟文化辦事處長馬博元（前左）16日在亞利桑那州眾議會見證友台文告。圖／中央社（駐洛杉磯辦事處提供）

亞利桑那州參、眾議會大動作挺台，邀請駐洛杉磯辦事處長馬博元進入議場，見證通過友台文告。馬博元與州參眾議員餐敘時，台美雙方用珍奶舉杯慶祝。

亞利桑那州議會今天宣布成立跨參眾議會的「聯合台灣連線」（Joint Legislative Taiwan Caucus）致力推動對台交流，州參議會、眾議會分別發出「友台文告」，決議支持台灣參與國際組織。

州眾議會國際貿易委員會主席兼台灣連線主席李維洛（Tony Rivero）、州參議會多數黨黨鞭方凱樂（Frank Carroll）分別在通過友台文告時，向全場議員介紹馬博元。

值得注意的是，州議會這次文告觸及台灣參與國際社會的核心議題，也是該州議會首次提及聯合國大會第2758號決議，指出該項決議未排除台灣參與國際組織，也沒有授權中華人民共和國代表台灣。

州議會宣布，支持台灣參與國際組織，包括聯合國體系、世界衛生組織、國際民航組織、聯合國氣候變化綱要公約及國際刑警組織等。

馬博元會後以台灣小吃、珍珠奶茶招待州參眾議員，感謝州參眾議會的跨黨派支持。台美雙方手拿珍珠奶茶，舉杯慶祝。

州眾議會台灣連線主席李維洛表示，對亞利桑那州來說，台灣議題不是政治議題，州議會對台灣的支持始終是跨所有政治光譜。

參議會多數黨黨鞭方凱樂表示，自己每天經過台積電廠區，見證工程快速推進，期待台積電引進更多人才，台灣社群持續成長，未來有更多文化交流。

洛杉磯

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