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立院成立台加國會聯誼會 江啟臣：兩國重要交流平台
立法院副院長江啟臣今天出席「中華民國與加拿大國會友好聯誼會」成立大會，他表示，兩國國會的往來更具彈性，能夠充分溝通、坦誠交換意見。未來「中華民國與加拿大國會友好聯誼會」將成為台加國會的重要交流平台，可望強化雙邊關係。
立法院今天發布新聞稿指出，江啟臣上午出席國民黨立委陳菁徽發起的「中華民國與加拿大國會友好聯誼會」成立大會，現場出席貴賓包括數十位國民黨立委，以及外交部次長陳明祺、加拿大駐台北貿易辦事處代表何曼麗。
江啟臣表示，很高興見證陳菁徽發起成立「中華民國與加拿大國會友好聯誼會」，強調台加兩國國會交流密切友好，他擔任副院長迄今已接待5個加拿大國會議員團。台灣與加拿大雖距離遙遠，國土規模差異甚大，但互補性強，可成為最佳合作夥伴。
江啟臣指出，加拿大擁有相當規模的台灣人社群，其自然景觀與多元文化也每年吸引許多台灣民眾赴加旅遊，雙邊關係深厚，且具進一步深化與拓展空間。
江啟臣強調，有別於政府或企業間交流，國會與國會之間的往來更具彈性，能夠充分溝通、坦誠交換意見。未來「中華民國與加拿大國會友好聯誼會」將成為台灣與加拿大國會的重要交流平台，不論是接待加拿大國會議員來訪，或組團訪問加拿大，均可望強化雙邊關係，促進更密切合作，進而提升兩國人民福祉。
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