卓榮泰觀戰經典賽傳日方不滿 政院人士：私人行程無進一步說明

日經亞洲今天報導，據消息人士指出，行政院長卓榮泰3月前往日本東京觀賞棒球經典賽，高調的行程安排與處理方式引發部分日本官員不滿。政院人士表示，卓院長赴日觀賽一事，相關安排就是單純的私人行程，沒有進一步說明。

根據日經亞洲報導，多名知情人士表示，日方對卓榮泰此行所引發的高調曝光感到不悅。原本預期應低調進行的行程，卻很快在台灣媒體曝光，導致部分日方官員認為，賴政府違反雙方默契。

據指出，台灣曾提交逾15人訪團名單，東京要求刪除發言人及攝影人員未果。中央社也很快曝光卓榮泰在東京巨蛋觀賽。消息人士直言，東京「感到被背叛」，恐影響雙方在敏感議題的合作。

對於日經亞洲的報導，政院方面表示，一如台日雙方日前說明，卓院長赴日觀賽一事，相關安排就是單純的私人行程，非常清楚，沒有進一步說明。