基督論壇交會媽祖進香 蕭美琴：展現台灣宗教多元

副總統蕭美琴今天出席「台灣普世論壇」與全球基督教領袖齊聚發聲，她表示，同一時刻，中台灣媽祖進香同步進行，不同信仰交會展現台灣珍貴的「宗教多元」風景，願這份良善之光持續照亮台灣，溫暖全世界。

副總統下午在臉書發文表示，今天在彰化基督教醫院與來自世界各地的基督教領袖齊聚一堂，參與為公義和平發聲的「台灣普世論壇」；同一時刻，媽祖的信徒們也正在中台灣徒步進香，不同信仰在此刻交會。

副總統說明，或許有著不同的信仰，但無論是面對天災還是外部的挑戰，台灣人都以善良、仁慈與互助的熱忱彼此扶持。

副總統強調，前方的路或許布滿荊棘，但台灣絕對不孤單，會持續與公義同行，發揮台灣慈悲與良善的精神，願這份良善之光持續照亮台灣，溫暖全世界。