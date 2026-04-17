卓榮泰WBC觀戰傳日方不滿「被背叛」 外交部：私人行程沒有評論

日經亞洲報導，行政院長卓榮泰3月前往日本東京觀賞世界棒球經典賽（WBC），此行卻引發部分日本官員私下質疑高調曝光，違反雙方默契。我外交部表示，卓榮泰為私人行程，沒有評論。

報導中指，多名知情人士表示，日方對卓榮泰此行所引發的高調曝光感到不悅。原本預期應低調進行的行程，卻很快在台灣媒體曝光，導致部分日方官員認為，賴政府違反雙方默契。

知情人士指出，台灣曾提交逾15人訪團名單，東京要求刪除發言人及攝影人員未果。中央社也很快曝光卓榮泰在東京巨蛋觀賽。消息人士直言，東京「感到被背叛」，恐影響雙方在敏感議題的合作，並增加未來訪問難度。

對於相關報導，外交部表示，一如台日雙方日前說明，卓院長赴日觀賽一事為私人行程，外交部沒有進一步評論。