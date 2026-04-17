原本要低調卻全曝光！日經：卓榮泰WBC觀戰惹日方不滿 感到「被背叛」

行政院長卓榮泰3月前往日本東京觀賞世界棒球經典賽（WBC）C組預賽的台灣隊與捷克隊比賽，日經亞洲17日報導，消息人士指出，此行的安排與處理方式引發部分日本官員私下不滿，凸顯台北在推動外交時面臨的特殊兩難。

儘管外界普遍將此行視為台日關係升溫的象徵，但多名知情人士表示，日方對卓榮泰此行所引發的高調曝光感到不悅。原本預期應低調進行的行程，卻很快在台灣媒體曝光，導致部分日方官員認為，賴政府違反雙方默契。

知情人士指出，台灣曾提交逾15人訪團名單，東京要求刪除發言人及攝影人員未果。中央社也很快曝光卓榮泰在東京巨蛋觀賽。消息人士直言，東京「感到被背叛」，恐影響雙方在敏感議題的合作，並增加未來訪問難度。

不過，消息人士也指出，儘管東京對此事件確實不滿，但雙方高層之間的善意與良好關係仍然存在。