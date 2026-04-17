快訊

「一家三口」已成過去式！房仲：房市新時代來臨

「睡前1舉動」做1.5分鐘就傷身！醫生曝3招修復大腦：14天就回春

跟黃國昌齊當白沙屯香燈腳 柯文哲笑稱「吃8天不用錢」：最快樂的地方

聽新聞
0:00 / 0:00

指李貞秀「持續性違紀」 周榆修曝中評會有四大考量

聯合報／ 記者王小萌/台北即時報導
民眾黨前立委李貞秀。圖／聯合報系資料照片
民眾黨前立委李貞秀。圖／聯合報系資料照片

民眾黨前立委李貞秀因言行影響聲譽遭開除黨籍，她近日參與多檔政論節目，對黨內人士砲火猛攻。對此，民眾黨秘書長周榆修今接受專訪時表示，李貞秀言行逾越黨紀，中評會作為獨立機關作出處分主要有四個原因，包括持續性違紀、公職職務不可交易化、損害政黨的品牌跟社會信賴，以及事證明確，若李貞秀針對處分有不服30天內可以提出申覆。

周榆修今日接受「品觀點」專訪時指出，看李貞秀上綠媒節目的狀況可以知道，綠媒也非常錯亂，之前稱呼「李女士」，現在卻委員長、委員短；此外，竟然會發生要求國台辦咎責黃國昌的事情，這是台灣人的事情，中華民國境內的事。

周榆修說，「持續性違紀」是從李貞秀2025年對於黃光芹的不當言論就開始計算，那時中評會就曾作出處分，但直至李就任立委後仍未看到調整，甚至衍伸出後續爭議。此外，除中央委員會送檢舉外，還有數百位黨員的檢舉，到後續黃國昌幾位簽名的會議記錄，有很多件事情陸續往中評會送，最後的處分並非只是因為會議記錄。

李貞秀指控陳智菡等人故意要求她去中國放棄國籍，周榆修表示，這本來就應該要窮盡可能放棄，再回來面對民進黨政府。當時他與陳智菡、黃國昌一再強調放棄國籍這件事，無論是從政治上還是法律上，都要窮極一切可能放棄，這是過程，如果用這個說民眾黨要害李，太沈重了。

黃光芹問，民眾黨在提名過程是否有因李貞秀事件學到教訓，還是把李當作個案，未來還是要堅持保留外配？

周榆修說，這件事對民眾黨確實有衝擊，但黨內還是期待台灣堅守社會多元共融價值，不管先來後到。雖然過程中可能會跌得鼻青臉腫，就像現在一樣，但對於每個人的權利相同這件事的堅持不會改變。不過他也坦言，對他個人而言，黨的生存如何符合支持者期待、地方選舉在夾縫中生存比較重要，因此他還是希望能先把2026地方選舉處理好。

黃光芹 民進黨 國籍

延伸閱讀

【重磅快評】李貞秀爭議 民眾黨何不公布一刀斃命證據？

李貞秀遭民眾黨開除黨籍 陸委會梁文傑嘴角失守：蠻有戲劇性

李貞秀遭民眾黨除籍…梁文傑：任何一位陸配當立委 陸委會「態度一致」

不滿遭開除！李貞秀揭檢舉高虹安內幕 昔戰友李國璋籲放下屠刀

相關新聞

原本要低調卻全曝光！日經：卓榮泰WBC觀戰惹日方不滿 感到「被背叛」

行政院長卓榮泰3月前往日本東京觀賞世界棒球經典賽（WBC）C組預賽的台灣隊與捷克隊比賽，日經亞洲17日報導，消息人士指出，此行的安排與處理方式引發部分日本官員私下不滿，凸顯台北在推動外交時面臨的特殊兩難。

民進黨：李乾隆遭裝追蹤器卻不報警 心虛怕變「Linbay好油」翻版？

民進黨發言人李坤城今天表示，國民黨李乾龍指控座車遭裝「追蹤器」一事，國民黨若自認遭到跟監，理應立即報警並配合調查；然而，國民黨不僅說法前後矛盾，甚至將關鍵證物「追蹤器」自行丟棄，這不禁令人質疑，是否因深知指控純屬抹黑，才刻意規避法律程序，以免最後淪為「誣告翻車」。

梁文傑以「回載率」擋兩岸直航？游淑慧轟：一人蠢還是一窩蠢？

大陸海峽兩岸航空運輸交流委員會日前致函，呼籲全面恢復兩岸直航，陸委會副主委梁文傑昨指大陸目前並未開放團客來台，相關航線回程載客率不高，對航空公司沒有吸引力。台北市議員游淑慧今開砲，梁文傑的邏輯讓人心都涼了，一人蠢還是一窩蠢？

立院三讀擴大預防性羈押事由 納酒駕、兒少性剝削等

立法院會今天三讀修正通過「刑事訴訟法第101條之1」，擴大預防性羈押事由，納入刑法不能安全駕駛罪（酒駕）、殺幼童罪、妨害性影像罪，以及兒少性剝削、詐欺犯罪危害防制條例等罪。

檢察總長徐錫祥人事同意權 5月5日立院闖關

立法院會今天達成朝野各黨團共識，將在5月5日上午進行檢察總長人事同意權案記名投票表決，當天下午將邀請審計部審計長列席報告113年中央政府總決算審核報告、中央政府前瞻基礎計畫第4期特別決算審核報告等案審核經過並備諮詢。

指李貞秀「持續性違紀」 周榆修曝中評會有四大考量

民眾黨前立委李貞秀因言行影響聲譽遭開除黨籍，她近日參與多檔政論節目，對黨內人士砲火猛攻。對此，民眾黨秘書長周榆修今接受專訪時表示，李貞秀言行逾越黨紀，中評會作為獨立機關作出處分主要有四個原因，包括持續性違紀、公職職務不可交易化、損害政黨的品牌跟社會信賴，以及事證明確，若李貞秀針對處分有不服30天內可以提出申覆。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。