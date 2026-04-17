指李貞秀「持續性違紀」 周榆修曝中評會有四大考量

民眾黨前立委李貞秀因言行影響聲譽遭開除黨籍，她近日參與多檔政論節目，對黨內人士砲火猛攻。對此，民眾黨秘書長周榆修今接受專訪時表示，李貞秀言行逾越黨紀，中評會作為獨立機關作出處分主要有四個原因，包括持續性違紀、公職職務不可交易化、損害政黨的品牌跟社會信賴，以及事證明確，若李貞秀針對處分有不服30天內可以提出申覆。

周榆修今日接受「品觀點」專訪時指出，看李貞秀上綠媒節目的狀況可以知道，綠媒也非常錯亂，之前稱呼「李女士」，現在卻委員長、委員短；此外，竟然會發生要求國台辦咎責黃國昌的事情，這是台灣人的事情，中華民國境內的事。

周榆修說，「持續性違紀」是從李貞秀2025年對於黃光芹的不當言論就開始計算，那時中評會就曾作出處分，但直至李就任立委後仍未看到調整，甚至衍伸出後續爭議。此外，除中央委員會送檢舉外，還有數百位黨員的檢舉，到後續黃國昌幾位簽名的會議記錄，有很多件事情陸續往中評會送，最後的處分並非只是因為會議記錄。

李貞秀指控陳智菡等人故意要求她去中國放棄國籍，周榆修表示，這本來就應該要窮盡可能放棄，再回來面對民進黨政府。當時他與陳智菡、黃國昌一再強調放棄國籍這件事，無論是從政治上還是法律上，都要窮極一切可能放棄，這是過程，如果用這個說民眾黨要害李，太沈重了。

黃光芹問，民眾黨在提名過程是否有因李貞秀事件學到教訓，還是把李當作個案，未來還是要堅持保留外配？

周榆修說，這件事對民眾黨確實有衝擊，但黨內還是期待台灣堅守社會多元共融價值，不管先來後到。雖然過程中可能會跌得鼻青臉腫，就像現在一樣，但對於每個人的權利相同這件事的堅持不會改變。不過他也坦言，對他個人而言，黨的生存如何符合支持者期待、地方選舉在夾縫中生存比較重要，因此他還是希望能先把2026地方選舉處理好。