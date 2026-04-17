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調度麥寮補中火 盧秀燕酸 ：全世界都在淘汰煤炭 只有我們越燒越多

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
中央調度麥寮補中火，台中市長盧秀燕上午回應中央能源政策錯誤，導致煤炭越燒越多。記者黑中亮／攝影
中央調度麥寮補中火，台中市長盧秀燕上午回應中央能源政策錯誤，導致煤炭越燒越多。記者黑中亮／攝影

因應中東戰事引發的能源風險，經濟部擬短期調度雲林麥寮電廠燃煤機組發電3個月。經濟部長龔明鑫並鬆口調度麥寮後將降低台中電廠（中火）燃煤量，維持全年總量不變；對此，台中市盧秀燕今上午回應指出，中央能源政策錯誤，導致煤炭越燒越多，呼籲國家採取正確政策，不要讓人民「用肺發電」。

針對經濟部長龔明鑫昨在立院答詢時指出，國內目前天然氣存量超過12天、石油超過140天、燃煤接近40天，均高於法定存量，未來將持續調度。為補足戰事可能的缺口，台電擬與台塑麥寮電廠簽約重啟燃煤機組發電。針對立委追問是否變相增加排碳，龔明鑫強調，若調度麥寮發電，就會相對降低中火用煤量，全年總用煤量不會增加。

面對中央的調度計畫，盧秀燕今日受訪時重申，煤炭發電是全世界都要淘汰的落後方式，如英國與多個歐洲國家都已明令禁止，原因在於對人體健康有害並造成嚴重空汙。盧秀燕批評，「民進黨能源政策錯誤，過去反核卻大量燒煤取代。」

盧秀燕並說，「煤炭是全世界都要淘汰的發電方式，像英國全部都禁止了，歐洲也在禁止，因為對人體不健康，會造成空汙。可是過去這麼多年來，我們還是用煤炭，反核但是用煤炭來取代。」

如今因為戰爭導致石油、瓦斯運輸不足，中央竟又要把原來已經停掉的雲林麥寮煤電恢復；盧秀燕痛批，國家因為政策失當，導致煤炭越燒越多，這對台中、雲林等縣市的居民極其不公，呼籲國家回歸正軌，守護人民健康。

盧秀燕強調，改善空汙是市民的期待，不應在不同縣市間「拆東牆補西牆」。她拜託中央採取正確的能源政策，不要讓人民持續陷入「用肺發電」的困境，守護全民健康；台中市政府針對台電承諾中火減煤表示，將密切監測中火發電狀況，要求台電落實減煤承諾，不容許以供電韌性為名，行增加地方汙染之實。

雲林 經濟部 台電 台中市 盧秀燕

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