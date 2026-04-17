民進黨：李乾隆遭裝追蹤器卻不報警 心虛怕變「Linbay好油」翻版？

民進黨發言人李坤城今天表示，國民黨李乾龍指控座車遭裝「追蹤器」一事，國民黨若自認遭到跟監，理應立即報警並配合調查；然而，國民黨不僅說法前後矛盾，甚至將關鍵證物「追蹤器」自行丟棄，這不禁令人質疑，是否因深知指控純屬抹黑，才刻意規避法律程序，以免最後淪為「誣告翻車」。

李坤城指出，若國民黨真有證據，就應立刻依法告發、接受司法檢驗，而非在警察主動找上門時，仍不願報警提告。國民黨文傳會主委尹乃菁應向社會明確承諾，若國民黨證據確實指向賴清德總統，就應向警察局告發，若不敢採取行動，即證明指控純屬造假，這簡直是過去國民黨黨工許哲賓與「Linbay好油」案的翻版，最終因涉嫌誣告遭桃園地檢署起訴，並被法院裁定羈押禁見。

李坤城說，若經司法認定涉及誣告，相關人最重可處7年以下有期徒刑，國民黨將矛頭指向賴總統、指控言之鑿鑿，實際行動卻畏首畏尾，始終不願採取司法行動，顯見其心虛、自知理虧，完全是一場政治栽贓。