宣示修租賃專法逾半年 朝野立委籲政院版速送審別再蹉跎

國民黨立委牛煦庭、民進黨立委李柏毅及民眾黨立委邱慧洳今與民團開記者會，呼籲行政院應盡快提出租賃住宅市場發展及管理條例修正草案「別再蹉跎」，回應社會期待解決租屋市場的種種問題。牛煦庭也提出，到時租賃專法應與公證法第13條修正草案共同修法，平衡租客、房東權益。

行政院去年9月公開宣示，啟動租賃住宅市場發展及管理條例修法，提出租期穩定、租霸下車、租金規範與權益保障等改革目標。但時至今日已逾半年，內政部仍未提出修法草案，更遑論送交立法院審議，政策承諾與實際進度出現落差。因此跨黨派的立委牛煦庭、李柏毅、邱慧洳今與OURs都市改革組織、租賃住宅房東服務總會、租賃住宅服務商業同業公會全國聯合會、崔媽媽基金會等民間團體開記者會。

牛煦庭說，內政部既然去年已拋出租賃專法修法方向，就不要在再蹉跎，應盡速提出修法版本供各界討論。此外，房東與產業界也引頸期盼，公證法第13條修正草案納入欠繳租金者，在租約期滿前就可強制執行條款，也要求租期要達2年以上平衡租客權益，已在上個會期提出草案。

另外，牛煦庭也說，要處理租賃糾紛動輒跑法院不是一個理想的方法，應該導入「行政裁決制度」，讓租賃的是非爭議，可以迅速獲得簡易判斷，若仍有紛爭再進到法院訴訟，除加快處理時間，也減少法院訟源，一舉三得。

牛煦庭強調，仍然希望公證法第13條與租賃專法共同配套修法，以求平衡圓滿。至於民團長期爭取的租賃登錄制度也是不可或缺的一環，如何設計減稅誘因及長租配套，都應趕快開始討論。

李柏毅則說，針對租期長短、包租代管年限及租賃登錄平台等議題，仍需評估市場影響並逐步調整，期盼行政院提出穩健務實版本，完善租屋市場制度。

邱慧洳批評，內政部行政程序拖泥帶水，嚴重消耗社會對政府的信賴，而落實居住正義、打擊租屋黑市是民眾黨的首要任務，針對落實「實價登錄」租賃條例修正提案，已推進至二讀階段。且為擴大租屋供給，同黨立委劉書彬正著手研擬長期租約交易稅減免的配套誘因。