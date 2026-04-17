綠委：勞退制度存在銜接問題 籲改革保障純舊制勞工權益

民進黨立委賴瑞隆等人今天說，勞工退休制度存在新舊制銜接問題，制度割裂，對「純舊制勞工」權益造成實質不利，應改革制度，包括開放純舊制勞工得提前結算舊制年資，將退休金一次匯入勞退新制個人專戶等，在確保不影響原雇主及其他勞工權益的前提下，保障舊制勞工權益。

賴瑞隆、李昆澤、林俊憲、郭國文、許智傑、鍾佳濱等民進黨立委，在立法院針對勞工退休制度召開記者會，提出上述主張。

賴瑞隆指出，勞退新制實施已近21年，雖已逐步建立以個人專戶為核心的退休保障制度，但目前仍有相當數量的勞工停留在舊制，導致整體制度銜接不完整，亟需推動改革。

賴瑞隆說，特別是未選擇轉入新制的「純舊制勞工」，即使已符合退休條件，仍無法提前結清舊制年資，也無法將退休金轉入新制專戶、無法享有新制的累積與投資收益機制，形成制度割裂，對勞工權益造成實質不利。

賴瑞隆表示，根據勞動部統計，截至民國114年12月推估，全台純舊制勞工約有11萬5327人。他主張的改革方向，包括在「自願參與」及「勞雇合意」 前提下，開放純舊制勞工得提前結算舊制年資，並將退休金一次匯入勞退新制個人專戶，讓既有權益轉化為可攜、可累積、可投資的退休資產。

郭國文認為，制度的改善可讓舊制勞工的保障倍增，且目前純舊制勞工多服務於公營事業，希望他們帶頭推動此方案。

鍾佳濱指出，讓當初選擇舊制勞退的勞工經勞雇雙方合意後，可攜至勞退新制專戶並只能自提，此舉不只能增加退休保障，還能挹注勞動基金水位，強化勞動基金財務穩定性，及增加投資操作靈活性與分紅效益。

許智傑表示，開放舊制勞工自願轉換至新制，並在制度設計上，確保不影響原有雇主及其他勞工權益，兼顧公平與彈性，是政府照顧勞工的實質表現。

林俊憲說，支持賴瑞隆及與會立委的提議，在一定條件下，開放舊制勞工選擇轉入新制，讓勞工得以參與勞退基金收益分配，提升退休保障，並兼顧整體勞退制度銜接與企業負擔。

李昆澤表示，勞退舊制問題不是勞工的錯，而是制度在面對社會變遷下，必須負責的歷史責任，制度轉型不應留下孤兒，政策改革更不能選擇性照顧。