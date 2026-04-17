卓榮泰私人赴日惹議 日政黨提日版「台灣旅行法」官方交流制度化

日本幸福實現黨幹事長江夏正敏率團訪台，並於今天在立法院發表「日本版台灣旅行法」（台灣交流發展法草案）。民進黨立委蔡易餘偕同台灣北社社長羅浚晅、開南大學副校長陳文甲、台灣青年世代交流協會理事長陳俐甫、台灣教師聯盟理事長潘威佑等人共同出席，呼籲台日關係邁向「制度化合作」新里程碑。

綠營人士表示，台日關係應從民間友好走向制度化保障，今年3月WBC世界棒球經典賽期間，行政院長卓榮泰以私人身份赴日為台灣隊加油，卻因缺乏官方互訪法律依據而在國內引發爭議。此事件成為台日深化制度化合作的重要催化劑。

江夏正敏表示，對於台灣高層赴日遭遇不愉快深感歉意，這也促使該黨思考立法解決方案。日台共享自由、民主與信仰，是「命運共同體」，必須建立法律基礎。幸福實現黨已率先提出「台灣交流發展法」草案，作為第一步，未來目標是推動日本版「台灣關係法」，逐步建構實質「日台同盟」。

蔡易餘指出，WBC事件讓日本友人清楚看到，僅靠民間交流支撐的台日關係，在危機時刻容易失能。他感謝幸福實現黨的積極行動，並表示將全力支持此法案，盼促成台日官員常態化互訪與亞太戰略合作，台灣的外交不能只消耗在充滿政治框架的兩岸拉扯，必須主動與理念相近國家建立制度性保障。

陳文甲從學術角度給予高度肯定。他指出，WBC事件凸顯「制度供給落後於現實發展」的問題，該草案能將台日「價值共同體」轉化為制度安排，降低政治風險，並強化印太安全架構的政治訊號，他也建議日本朝野超越黨派，以國家戰略高度看待此提案。

記者會最後，與會代表一致認為，台日在安全、經貿、科技、文化等領域已高度互依，現在正是將「事實上的緊密關係」昇華為「法律保障」的關鍵時刻。蔡易餘說，台灣從不孤單，會持續與民主夥伴站在一起，共同為印太地區的和平、穩定與繁榮貢獻力量。