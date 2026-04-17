梁文傑以「回載率」擋兩岸直航？游淑慧轟：一人蠢還是一窩蠢？

大陸海峽兩岸航空運輸交流委員會日前致函，呼籲全面恢復兩岸直航，陸委會副主委梁文傑昨指大陸目前並未開放團客來台，相關航線回程載客率不高，對航空公司沒有吸引力。台北市議員游淑慧今開砲，梁文傑的邏輯讓人心都涼了，一人蠢還是一窩蠢？

游淑慧指出，梁文傑拿「回載率」當藉口，說飛機載人過去、回程空機對航空公司沒吸引力，所以不急著開航點。這番話聽在台商和觀光業者耳裡，簡直是官僚傲慢，心都涼了。

她說，交通是公共建設，不是純做生意，政府的職責是提供便利。試問台鐵每天發車會先看回載率嗎？太麻里沒回客就不開了？搭計程車回家，還要保證小黃能回載？直航是台商拼經濟的「生命線」，政府不去想辦法創造人流，反而幫航空公司精算利潤，這官當得真輕鬆。

游淑慧也表示，梁文傑叫台商去「轉機」？飛到北京上海轉機去西安、烏魯木齊很方便又便宜，對官員來說那是「旅遊點」，對台商來說那是「戰場」。轉機多花的5、6 個小時，誰來補償？政府應該幫人民省時省力，而不是叫人民自己去買廉價轉機票。

另外，「沒航點哪來客人？別本末倒置」她說，不開門、沒航班，客人怎麼進來？把觀光復甦的責任推給對岸沒給「回載保證」，這就像百貨公司要求客人先保證消費才肯開門營業。

她說，​政府應該是解決問題的人，而不是找理由推託的人。與其掰一堆歪理，梁文傑還不直接說不，顯得沒那麼裝孝維。每次開記者會就少瞎掰，直接老實跟全民說，兩岸利多，民進黨不要就是不要。